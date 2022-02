Права на игры и фильмы по «Властелину колец» и «Хоббиту» Толкина выставят на продажу

Аналитики считают, что сделка может принести компании не менее 2 млрд долларов. Нынешние владельцы произведений Толкина продают права на использование персонажей «Властелина колец» и «Хоббита» в фильмах, видеоиграх, сопутствующих товарах, а также в тематических мероприятиях.

Эксперты сообщают, что время для продажи активов выбрали не случайно. Уже 2 сентября поклонники творчества Толкина увидят сериал «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon. Именно эта американская платформа считается одним из главных претендентов на покупку прав.

Напомним, Amazon еще в середине января показала первый тизер сериала по мотивам трилогии британского писателя Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец». Проект получил название «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power). А уже 10 февраля издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из нового сериала, который выйдет 2 сентября.