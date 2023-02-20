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Серия встреч и экскурсий по Петербургу Балабанова пройдет в день рождения режиссера

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Близкие, друзья и коллеги Алексея Октябриновича поделятся воспоминаниями, историями со съемок и ощущениями от недавно пересмотренных балабановских фильмов.

Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки

Серия встреч и экскурсий по выставке «Балабанов» в «Севкабель Порту» пройдет 25 февраля — в день рождения режиссера. В 12:00 в перед выставкой продюсер, соавтор и друг Балабанова Сергей Сельянов даст небольшое интервью о личных и творческих отношениях и ответит на вопросы зрителей. Ведущий встречи — главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. В 14:00 экскурсию по выставке проведет оператор Сергей Астахов, в 16:00 — музыканты Настя Полева и Егор Белкин.

25 февраля, а также 4 и 11 марта пройдет серия экскурсий по Петербургу Балабанова — ее проведет кинокритик и консультант выставки в «Севкабель Порту» Аглая Чечот.

Кураторы выставки «Балабанов»

О прогулке-экскурсии «Балабанов на Васильевском острове»:

Петербург Алексея Балабанова — это подворотни, дворы-колодцы, промзоны, кладбища. Город-мираж и место «злой силы». Клаустрофобия парадных и простор набережных. Механика лифтов и музыка трамваев. Театр белых ночей и некрополь. И одновременно очень интересное пространство для жизни, которое режиссер исследует вместе со своими героями — чаще всего пешком. В ходе экскурсии мы увидим Васильевский остров таким, каким его любил и знал Балабанов: пройдемся по местам съемок «Брата», «Мне не больно», «Кочегара». Это возможность почувствовать ускользающую атмосферу непарадного, скрытого Петербурга, которая навсегда осталась в балабановских фильмах.

Еще одно событие в рамках публичной программы выставки «Балабанов», приуроченной ко дню рождения режиссера, — спектакль-рейв «Квадрат» в постановке Плохого театра. Между драматическими сценами зрители смогут войти в игровое пространство и танцевать с актерами под хиты эпохи 90-х. По завершению представления пройдет обсуждение самой постановки и 90-х в целом.

«Я не врач, я — боль»: Как устроена выставка-путешествие «Балабанов» и почему ее нужно увидеть всем?

Подробности и билеты можно найти здесь. Ранее выставку-путешествие «Балабанов» в «Севкабель Порту» продлили до весны

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