Россияне рассказали какие фильмы вдохновили их выбрать свою профессию

На третьей строчке расположился фильм «Адвокат дьявола» Тейлора Хэкфорда. Следом идут «Железный человек» Джона Фавро (8,2%), а замыкает топ-5 биографическая драма Рона Ховарда «Игры разума» (7,6%). Лидерами среди отечественных кинолент стали «Экипаж» Александра Митты (6,2%) и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая (6,2%), за ними следует «Человек с бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой (4,8%).

Исследователи отмечают, что «Дьявол носит Prada» сильнее оказал влияние на выбор будущей профессии среди женщин - его назвали 20% респондентов. «Волк с Уолл-стрит» возглавил топ фильмов, повлиявших на выбор профессии среди мужчин, его назвали 15% опрошенных. Чаще всего о влиянии «Дьявол носит Prada» и «Волк с Уолл-стрит» на выбор рода деятельности говорили маркетологи, специалисты из сферы рекламы, PR. Также представители этой сферы выделяли картину «Общество мертвых поэтов» режиссера Питера Уира. На представителей IT-сферы влияние оказали фильмы «Игры разума» и «Железный человек».

Петербуржцы чаще всего говорили о влиянии фильмов на выбор профессии. 57% опрошенных согласились с утверждением, что увиденное ими когда-то на экране в большей или меньшей степени выглядит так же, как в действительности. Только 18% респондентов, попробовав себя в профессии, выбранной под влиянием кино, заявили, что увиденное ими на экране совершенно не соответствует реальному положению дел.