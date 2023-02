«Шаляпин», «Содержанки» и финал «Звездного пути: Пикар»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Асур: Познай свою темную сторону» / Asur: Welcome to Your Dark Side, премьера (18+)

Еще один детективный триллер, которым пополнится библиотека «Амедиатеки» в феврале. Это индийский восьмисерийный проект о бывшем судмедэксперте Нихиле Наире (Ашрад Варси). Полиция просит его помочь в расследовании серии убийств. Совершающий их маньяк помешан на древней индуистской мифологии.

С 13 февраля, «Амедиатека»