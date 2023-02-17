«Шаляпин», «Содержанки» и финал «Звездного пути: Пикар»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Шаляпин», премьера («Россия», Okko) (12+)

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Сериал-байопик о нем начнет выходить как раз в праздничную (по новому стилю) дату: 13 февраля. И, конечно, расскажет обо всех главных вехах его биографии: как он отправился покорять Петербург, получил покровительство мецената Саввы Мамонтова и разрывался в личной жизни между женой-балериной Иолой и поклонницей Марией. Обладателя знаменитого баса играет Александр Горбатов (короткий метр «Майор Гром», «Ненастье»), его супругу — муза Дмитрия Крымова Мария Смольникова, фанатку — Юлия Снигирь. Также в проекте снялись Александр Яценко в роли художника Константина Коровина и Ян Цапник в образе актера Мамонта Дальского. Режиссером стал Егор Анашкин, адаптировавший роман «Зулейха открывает глаза».

С 13 февраля, «Россия», Okko