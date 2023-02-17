«Шаляпин», «Содержанки» и финал «Звездного пути: Пикар»: Что смотреть дома на этой неделе

Финальные сезоны «Звездного пути: Пикар» и «Карнивал Роу», переезд «Содержанок» в Петербург, байопики Федора Шаляпина и Wu-Tang Clan, а также запутанная драма «Аферисты» с Джулианной Мур и ситком «Дурдом» с Дмитрием Лысенковым — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Шаляпин», премьера («Россия», Okko) (12+)
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Сериал-байопик о нем начнет выходить как раз в праздничную (по новому стилю) дату: 13 февраля. И, конечно, расскажет обо всех главных вехах его биографии: как он отправился покорять Петербург, получил покровительство мецената Саввы Мамонтова и разрывался в личной жизни между женой-балериной Иолой и поклонницей Марией. Обладателя знаменитого баса играет Александр Горбатов (короткий метр «Майор Гром», «Ненастье»), его супругу — муза Дмитрия Крымова Мария Смольникова, фанатку — Юлия Снигирь. Также в проекте снялись Александр Яценко в роли художника Константина Коровина и Ян Цапник в образе актера Мамонта Дальского. Режиссером стал Егор Анашкин, адаптировавший роман «Зулейха открывает глаза».
С 13 февраля, «Россия», Okko
Сериал «Асур: Познай свою темную сторону» / Asur: Welcome to Your Dark Side, премьера (18+)
Еще один детективный триллер, которым пополнится библиотека «Амедиатеки» в феврале. Это индийский восьмисерийный проект о бывшем судмедэксперте Нихиле Наире (Ашрад Варси). Полиция просит его помочь в расследовании серии убийств. Совершающий их маньяк помешан на древней индуистской мифологии.
С 13 февраля, «Амедиатека»
Сериал «Омар в большом городе», 2 сезон (Kion) (18+)
Продолжение веб-сериала (который теперь выходит на Kion) про приключения в Москве наивного дагестанца Омара. Во втором сезоне он также делит съемную квартиру вместе с другом Олегом (Олег Верещагин) и таксует. Хотя родителям Омар рассказал, что стал миллионером — и те вот-вот приедут к нему в гости.
С 14 февраля, Kion
Сериал «Wu Tang, Американская сага» / Wu-Tang, an American Saga, 3 сезон (Hulu) (18+)
Драма об истории рэп-группы Wu-Tang Clan по сценарию ее участника RZA и Алекса Тсе (соавтор «Хранителей» Зака Снайдера). Самого RZA играет Эштон Сандерс из оскароносного «Лунного света», среди продюсеров проекта значится Method Man (также один из «клановцев»). Третий сезон станет финальным и расскажет, как RZA пытается сохранить группу, которая может вот-вот распасться.
С 15 февраля, Hulu
Сериал «Казино» / Kajino, 2 сезон (Disney+) (18+)
Звезда «Олдбоя» Чхве Мин-сик вернулся к сериалам — он не снимался в них 28 лет. Это история про потерявшего когда-то бизнес «короля казино», который пытается вновь добиться успеха в азартных играх. Помимо Чхве Мин-сика, в касте Хо Сон-тхэ из «Игры в кальмара» и Ли Дон-хви из «Служанки». Режиссером выступил автор боевика «Криминальный город» Кан Юн-сон. Первый сезон проекта вышел в конце декабря, но продолжение не заставило себя ждать. Уж доступны три эпизода, всего их во втором сезоне восемь.
С 15 февраля, Disney+
Сериал «Звездный путь: Пикар» / Star Trek: Picard, 3 сезон (16+)
Финальный сезон сериала из франшизы «Звездный путь» про ее легендарного капитана Жан-Люка Пикара, которого играет Патрик Стюарт. Действие разворачивается в XXIV веке — после событий фильма «Звездный путь: Возмездие» 2002 года. В новых эпизодах экипаж звездолета «Энтерпрайз» будет пытаться уничтожить новый таинственный противник.
С 16 февраля, Paramount+
Сериал «Содержанки», 4 сезон (Start) (18+)
Петербургский сезон сериала «Содержанки» — именно сюда перенесено действие драматического триллера про то, как «богатые тоже плачут». К своим ролям в проекте вернулись Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Константин Лавроненко, Александра Ревенко и Владимир Мишуков. Новичками каста стали Никита Ефремов, Сергей Горошко и Иван Мулин. Интрига проекта будет строится вокруг гибели одного из гостей на вечеринке на Крестовском острове.
С 16 февраля, Start
Сериал «Контроль за животными» / Animal Control, премьера (Fox) (16+)
Комедийный проект с Джоэлом МакХэйлом («Сообщество») в главной роли. Он играет бывшего полицейского Фрэнка, уволенного из органов правопорядка. Единственная работа, которую ему удается найти, оказывается в службе по контролю за животными. Вместе с командой ему предстоит сталкиваться со сбежавшими домашними питомцами и (что куда сложнее) их хозяевами. Сценарий написали профессионалы комедий Боб Фишер («Мы — Миллеры»), Роб Гринберг («Как я встретил вашу маму») и Дэн Стерлинг («Офис»).
С 16 февраля, Fox
Сериал «Антология русского хоррора: Красный состав», премьера (more.tv) (18+)
Анимационный альманах, сделанный шестью режиссерами в разной стилистике, уже прозвали российской версией проекта «Любовь. Смерть. Роботы». Подход и правда похож, но объединяющим началом сборника стало то, что все рассказанные в нем истории — в жанре хоррора, хотя и основаны в том числе на текстах Пушкина и Алексея Толстого. Здесь встречаются оборотни, крысы-мутанты, лесной царь и восставшие из могил мертвецы.
С 16 февраля, more.tv, «Кинопоиск»
Сериал «Карнивал Роу» / Carnival Row, 2 сезон (Amazon Prime Video) (18+)
Второй сезон для мрачного проекта с Орландо Блумом и Карой Делевинь, соединяющего жанры неонуара и фэнтези, станет финальным. Напомним, в неовикторианский мегаполис Бург из-за войны мигрируют волшебные существа. Но неизвестный маньяк начинает истреблять беженцев. За расследование дела берутся потрепанный жизнью детектив Райкрофт Филострат и фея Виньетт. В продолжении проекта эскалация конфликта между людьми и мифическими существами достигнет своего пика.
С 17 февраля, Amazon Prime Video
Фильм «Аферисты» / Sharper (18+)
Полнометражный дебют Бенджамина Карона, снимавшего сериалы «Шерлок», «Корона» и «Андор». Это запутанная история с Джулианной Мур и Себастианом Стэном о том, как несколько героев претендуют на деньги миллиардера, но оказываются не теми, кем кажется. Сценарий написал Алекс Танака («Товарищ детектив»).
С 17 февраля, Apple TV+
Сериал «Здравствуй, будущее!» / Hello Tomorrow!, премьера (Apple TV+) (18+)
Драмеди со звездой «Утреннего шоу» и обладателем «Эмми» Билли Крудапом. В мире ретрофутуристического будущего (тут одеваются, как в 1950-х, но среди технологий — летающие автомобили) коммивояжер Джек Биллингс продает таймшеры на Луне. Режиссером сериала стал Джонатан Энтвистл, снявший «Конца *** мира» и «Меня это не устраивает!».
С 17 февраля, Apple TV+
Сериал «Дурдом», премьера («Пятница», Premier) (16+)
Ситком также о «таймшере», но не на Луне, а на Земле (и вынужденном). Риелтор-мошенник (Дмитрий Лысенков) продает целиком один и тот же дом сразу нескольким семьям. Среди покупателей — бывший военный, хипстеры, пожилая актриса и ее молодой возлюбленный, брошенная содержанка и дедушка с ментальными проблемами. Теперь они все вынуждены жить вместе. Кроме Лысенкова, в касте — Роман Курцын, Алена Яковлева, Денис Косяков, Анна Котова-Дерябина.
С 17 февраля, «Пятница», Premier
Фильм «Сезон измен» / The Delinquent Season (18+)
Дебютная картина Марка О'Роу (сценарист «Нормальных людей») 2018 года, но на большом экране в России ее можно было увидеть разве что на столичном Irish Film Festival. А теперь фильм появился и в онлайн-кинотеатрах. Это история про две пары, чьи отношения кажутся со стороны идеальными. В мелодраме о превратностях любви снялись Киллиан Мерфи, Катрин Уокер, Эндрю Скотт и Ева Бертистл.
С 17 февраля, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink
Фильм «Бескрайний бассейн» / Infinity Pool (18+)
Боди-хоррор Брэндона Кроненберга (да, он сын Дэвида Кроненберга) с Александром Скарсгардом («Оно») и Миа Гот («Нимофоманка») в главных ролях. Картину показывали в секции Midnight «Сандэнса»). В центре сюжета — писатель, отдыхающий с женой в экзотической стране, в которой невероятно странные представления о правосудии и справедливом наказании.
Уже вышел, Amazon Prime Video, Vudu, Apple TV+
Фильм «На краю» / The Ledge (16+)
После довольно громкого и головокружительного успеха «Вышки» в российском прокате, возможно, и у этой картины об экстремальной высоте есть неплохие шансы на внимание зрителей. Теперь — в онлайне. Келли (Бриттани Эшворт) пытается скрыться в горах от убийц своей подруги. Но ее убежище становится ловушкой. Среди продюсеров проекта — Брандт Андерсен, работавший над «Эверестом».
С 19 февраля, «Кинопоск»
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