Кино по книгам станет больше. «Эксмо-АСТ», начнет инвестировать в экранизации произведений российских авторов

На первый проект «Эксмо-АСТ» выделит 200 млн рублей, в дальнейшем группа будет покрывать 25% стоимости кинопроизводства. Деньги будут выделяться на условиях возмездного софинансирования, а поддержанные проекты должны быть реализованы в течение года. В жюри первого питчинга войдут представители онлайн-платформ и киностудий Premier, Kion, 1-2-3 Production, Cosmos Studio и других. Планируется рассмотреть 26 заявок. Отбирать проекты будут на основе востребованности той или иной книги на рынке, потребности аудитории, актуальности сюжета и запланированного бюджета.

Заместитель гендиректора платформы Premier Макар Кожухов отметил, что «видеосервис готов выступить соавтором таких экранизаций. По его словам, сюжеты книг «зачастую хорошо продуманы», а по результатам их продаж можно судить о заинтересованности аудитории. Кроме того, сформированная база поклонников облегчает маркетинговую кампанию потенциальной экранизации. «Если говорить о жанрах, то мы рассматриваем любые истории — в том числе и документальные», — добавил Кожухов.

При этом в издательстве заявили, что готовы брать до 98% историй,: «Часто бывает так, что какая-либо студия прочитала книгу и пришла к нам с запросом на нее, настолько она кинематографична. Но печатные истории нужно дорабатывать в любом случае, и лучше это делать втроем: мы, студия и автор». Адаптировать литературные произведения для экранов издательство планирует вместе с киностудией и автором книги. «Эксмо-АСТ» видит потенциал в данном направлении. К примеру, на английском языке в прошлом году было экранизировано более 60 книг, включая произведения Стивена Кинга, Джона Толкина, Чарльза Диккенса и Эриха Марии Ремарка. В России же за 2022-й на экраны вышли лишь 10 сериальных и полнометражных экранизаций.

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