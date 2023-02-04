Официально! Джек и Роза могли спастись вместе в финале «Титаника»

Для этого кинодел воссоздал финальную сцену из фильма в новозеландской лаборатории, которая изучает воздействия холода на организм человека. В эксперименте приняли участие каскадеры примерно такого же роста и телосложения, как Ди Каприо и Уинслет. Также специалисты создали идентичную копию доски из фильма, вплоть до степени ее плавучести. Испытуемых поместили в резервуар с водой, предварительно охладив их тела до 35 градусов.

Эксперимент опроверг одну из самых распространенных теорий о том, что Роза и Джек могли бы вместе поместиться на плоту и выжить. При любом положении тел оба героя были бы частично погружены в воду и замерзли. Но по другому, счастливому сценарию, Роза отдает свой спасательный жилет Джеку, тогда его тело стабилизируется, и они могут балансировать на плоту, оставив под водой только голени.

«Джек мог бы выжить, но есть много переменных», — сказал Кэмерон. По словам режиссера, Джек в финале фильма «не стал делать ничего, что могло бы поставить под угрозу жизнь Роуз», что «на 100% соответствует его характеру».Документальный фильм, посвященный «Титанику», выйдет 5 февраля.

Летом исследователи из OceanGate Expeditions в высоком разрешении опубликовали кадры давно затонувшего «Титаника». На записи можно рассмотреть конструкции лайнера, огромную якорную цепь и культовую носовую часть.