Посмотрите как выглядит «Титаник» спустя 110 лет после трагедии

Теперь благодаря новому видео, снятому американскими исследователями, затонувший лайнер можно впервые увидеть в разрешении 8K. В минутном ролике видно покрытую кораллами носовую часть, огромную якорную цепь и конструкцию корабля. «Мы смогли рассмотреть новые детали в этих кадрах. Например, я никогда не видел названия производителя якорей. Я изучал место крушения в течение десятилетий и совершил несколько погружений, но не могу вспомнить какое‑либо другое изображение, демонстрирующее такой уровень детализации», — говорит Рори Голден, эксперт по «Титанику» и один из участников подводной экспедиции.

«Титаник» отправился в свое первое плавание в апреле 1912 года. На борту лайнера было около двух тысяч пассажиров. Первый рейс стал же и последним из-за столкновением с айсбергом. По разным данным, выжило от 704 до 712 человек.