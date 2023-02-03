«Аватар: Путь воды» стал самым популярным фильмом января-2023 на пиратских ресурсах

Топ самых популярных для просмотра на пиратских ресурсах фильмов по итогу января 2023 года составили аналитики Group-IB. По их словам, которые приводит «Бюллетень кинопрокатчика», обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров, однако прямая зависимость между количеством пиратских версий, спросом на контент у аудитории и стремлением «пиратов» удовлетворить этот спрос все-таки есть. Топ-10 выглядит так:

«Ааватар: Путь воды» «Чебурашка» «Пришелец из будущего» «Меню» «Операция «фортуна»: Искусство побеждать» «Всевидящее око» «Достать ножи: Стеклянная луковица» «Отзвуки прошлого» «Самоирония судьбы» «Крушение»

Напомним, по итогам 2022 года число выявленных пиратских ресурсов сократилось в 1,7 раза — до 69 тысяч уникальных сайтов. Рынок нелегального распространения кинопродукции в целом сократился с 59 миллионов долларов в 2020 году до 50 миллионов в 2021-ом — по итогам текущего аналитики ожидают продолжение данного тренда. О том, какие фильмы чаще всего смотрели на пиратских сайтах, мы писали здесь.

Ранее также подтвердились некоторые подробности о будущих фильмах кинофраншизы «Аватар». В третьей по счету ленте появится «народ пепла» — более агрессивное и отрицательное племя на’ви. Одну из главных ролей сыграет правнучка Чарли Чаплина Уна Чаплин. В четвертом фильме франшизы, по словам продюсера Джона Ландау, запланирован большой временной скачок, а «Аватар 5» частично будет происходить на Земле.