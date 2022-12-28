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«Бэтмен», Marvel и «Тайны Дамблдора»: какие фильмы чаще других смотрели на пиратских сайтах в 2022 году?

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Число выявленных пиратских ресурсов в уходящем году сократилось в 1,7 раза — до 69 тысяч уникальных сайтов.

Кадр из фильма "Бэтмен", режиссер Мэтт Ривз

Рейтинг самых популярных фильмов, у которых было больше всего нелегальных копий на российских сайтах в 2022 году, составили аналитики Group-IB. В том-10 лент вошли:

  1. «Бэтмен»
  2. «Человек-паук: Нет пути домой»
  3. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
  4. «Топ Ган: Мэверик»
  5. «Проект "Адам"»
  6. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
  7. «Затерянный город»
  8. «Соник-2 в кино»
  9. «Мир Юрского периода: Господство»
  10. «Варяг»

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на аналитиков компании, число выявленных пиратских ресурсов в 2022 году сократилось в 1,7 раза — до 69 тысяч уникальных сайтов. Рынок нелегального распространения кинопродукции в целом сократился с 59 миллионов долларов в 2020 году до 50 миллионов в 2021-ом — по итогам текущего аналитики ожидают продолжение данного тренда.

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