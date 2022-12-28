Рейтинг самых популярных фильмов, у которых было больше всего нелегальных копий на российских сайтах в 2022 году, составили аналитики Group-IB. В том-10 лент вошли:

«Бэтмен» «Человек-паук: Нет пути домой» «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» «Топ Ган: Мэверик» «Проект "Адам"» «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» «Затерянный город» «Соник-2 в кино» «Мир Юрского периода: Господство» «Варяг»

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на аналитиков компании, число выявленных пиратских ресурсов в 2022 году сократилось в 1,7 раза — до 69 тысяч уникальных сайтов. Рынок нелегального распространения кинопродукции в целом сократился с 59 миллионов долларов в 2020 году до 50 миллионов в 2021-ом — по итогам текущего аналитики ожидают продолжение данного тренда.