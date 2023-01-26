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Аглая Тарасова, Илья Соболев и «Свободные отношения» в трейлере дебютного фильма Дмитрия Невзорова

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Спустя семь лет несчастливого брака Илона и Артем понимают, что так дальше жить нельзя, но и развод не выход — поэтому решают дать друг другу свободу.

Режиссерский дебют продюсера и сценариста Дмитрия Невзорова — это история двух противоположностей: мужчины и женщины, которые искали настоящую любовь, но вынуждены были пожениться из-за случайной ночи и незапланированной беременности. Спустя семь лет несчастливого брака Илона и Артем понимают, что так дальше жить нельзя, но и развод не выход — ведь они оба очень любят сына и хотят, чтобы он рос в полноценной семье. Супруги находят решение: дать друг другу свободу, чтобы хоть так испытать счастье. Однако они еще не знают, к каким последствиям их приведет эта затея.

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Главные роли в фильме исполнили Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Николай Фоменко, Александр Черемисов, Ян Цапник, Анна Глаубэ, Илья Соболев, Анна Ардова, Мария Столярова и Мария Клешнина. Сценаристом выступили Никита Лундин («Остров-2», «Отпуск») и сам Невзоров.

Фильм «Свободные отношения» выйдет в российский прокат 9 февраля 2023 года.

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Аглая Тарасова, Илья Соболев

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