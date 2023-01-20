Маникальный шеф-повар Райф Файнс, Фандорин из 2023 года и «чудотворцы» Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми: Что смотреть дома на этой неделе

Новая экранизация романа «Азазель» про сыщика Эраста Фандорина, продолжение антологии «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми, боевик «Чон-и» режиссера «Поезда в Пусан», а также еще один детектив о дворянине-полицейском «Безсоновъ» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Безсоновъ», премьера (Premier, НТВ) (18+)
В историческом детективе действие происходит в Москве начала ХХ века. Молодой дворянин из знатного рода Николай Безсонов вопреки воле родителей идет служить в полицию. Вместе с опытным наставником Петром Щукиным он расследует преступления в разных уголках города — как трущобах, так и светских салонах. В сериале снялись — Денис Нурулин («Этерна»), Алексей Гришин («Немцы»), Галина Кашковская («Вне себя»), Андрей Леонов («Папины дочки»), Владимир Кошевой («Преступление и наказание»).
16 января, Premier, НТВ
Сериал «Чудотворцы» / Miracle Workers, 4 сезон (TBS) (16+)
В четвертой части сериала-антологии вернутся герои Дэниэла Рэдклиффа, Джеральдин Вишванатан и Стива Бушеми. Действие переместилось из прерий Дикого Запада в мрачное постапокалиптическое будущее. Часть персонажей с трудом выживают, другие — финансово стабильны, несмотря на обстоятельства.
С 17 января, TBS, HBO Max, «Кинопоиск»
Фильм «Меню» / The Menu (18+)
После кинотеатрального проката в США сатирический хоррор о высокой кухне с Рэйфом Файнсом, Аней Тейлор-Джой и Николасом Холтом вышел и на стримингах. Фуди Тайлер (Холт) зовет Марго (Тейлор-Джой) на свидание в ресторан шеф-повара Джулиана Словика (Файнс). Но у звезды общепита свои планы на ужин — в том числе по сведению давних счетов. Поставил фильм — Марк Майлод, работавший над «Наследниками», «Любовниками» и «Игрой престолов».
Уже вышел, HBO Max
Сериал «Фандорин. Азазель», премьера («Кинопоиск») (16+)
У каждого времени должен быть свой Фандорин. Сыщика из знаменитой детективной серии романов играли в свое время в кино Олег Меньшиков, Егор Бероев и Илья Носков (а должен был еще и Антон Ельчин в так и не состоявшемся проекте «Зимняя королева»). В сериальной версии, основанной на первой книге «Азазель», им стал Владислав Тирон из «Детективного синдрома» и «Триггера».
Действие проекта перенесли в альтернативную, но современную Россию 2023 года, в которой якобы так и не произошли революции. Поэтому у власти по-прежнему император (Максим Матвеев), хотя все пользуются гаджетами. В касте также Мила Ершова («Трудные подростки»), Милена Радулович («Балканский синдром») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»). Режиссером снятого в Петербурге сериала стал Нурбек Эген («Шерлок в России»).
С 19 января, «Кинопоиск»
Сериал «Территория», 2 сезон (Premier) (16+)
Продолжение мистического сериала с элементами хоррора, детектива, а также языческим фольклором Пармы. Напомним, в первом сезоне 19-летний Егор (Глеб Калюжный) вместе со своим дядей-патологоанатомом (Андрей Мерзликин) отправился искать родителей тинейджера — те этнографы и пропали во время экспедиции по Пермскому краю. Во втором оказавшийся Памом Егор попадет в параллельный мир между жизнью и смертью, где столкнется уже не с икоткой, а с провалами в памяти.
С 19 января, Premier
Сериал «Дзюндзи Ито: Маньяк» / Junji Ito: Maniac, премьера (Netflix) (18+)
Макакбрическая аниме-антология основана на мангах Дзюндзи Ито — автора «Спирали» и «Кайдану». В сезоне будут рассказаны 12 историй. Среди них — сюжет о вагончике с мороженым и мистическом тоннеле, о красавице Томиэ, при взгляде на которую мужчины готовы выполнить любой ее приказ, и комнате с четырьмя стенами, в которой живет Песочный человек. Режиссер проекта Синобу Тагасира несколько лет назад уже работал с произведениями Ито на проекте «Дзюндзи Ито: Коллекция».
С 19 января, Netflix
Сериал «Открывай, полиция!», премьера (Okko) (16+)
Комедия с Иваном Охлобыстиным, Артемом Быстровым, Денисом Парамоновым и Софьей Присс в главных ролях и более чем невероятным в реальности сюжетом. Талантливый ученый и жених Маши Андрей Изотов не любит полицейских, но ее папа — подполковник МВД. Чтобы будущий муж поменял мнение о стражах правопорядка, она уговаривает отца взять его в напарники. Их первое дело — поиски рецидивиста, который взял в заложники иностранного дипломата. Снял историю Сергей Гинзбург («Жизнь и приключения Мишки Япончика»). Также в касте — звезды «Убойной сил» и «Улиц разбитых фонарей» Андрей Федорцов и Алексей Лыков.
С 19 января, Okko
Фильм «Чон-и» / JUNG_E (18+)
Режиссер «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо снял боевик о выживании в 2194 году. Ресурсов на Земле почти не осталось из-за изменения климата, а люди живут в убежище. Когда там вспыхивает война, руководство решает клонировать легендарную Чон-и (Ким Хен-джу). В этом эксперименте помогает ее дочь Со-хен (Кан Су-ен, для которой фильм стал последним, актрисы не стало в мае 2022-го).
С 20 января, Netflix
Фильм «Семейка монстров» / Petit vampire (12+)
Если дословно переводить название этого франко-бельгийского мультфильма, по-русски оно будет звучать как «Маленький вампир». И да — это подсказка, кто же является главным героем картины. Впрочем, живет он (тут сюжет не исказили в локализации) в семье монстров. Помимо вампиров, в ней, например, привидения. 10-летнему ребенку с ними невероятно скучно, поэтому он сбегает из дома и заводит друга — обычного мальчика по имени Майкл. Мультфильм в 2021 году претендовал на премию «Сезар» как лучшая анимационная картина. В августе его показывали в кинотеатрах, а теперь он доступен и на платформах.
Уже вышел, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Kion, Premier
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