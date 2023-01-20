Маникальный шеф-повар Райф Файнс, Фандорин из 2023 года и «чудотворцы» Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Фандорин. Азазель», премьера («Кинопоиск») (16+)

У каждого времени должен быть свой Фандорин. Сыщика из знаменитой детективной серии романов играли в свое время в кино Олег Меньшиков, Егор Бероев и Илья Носков (а должен был еще и Антон Ельчин в так и не состоявшемся проекте «Зимняя королева»). В сериальной версии, основанной на первой книге «Азазель», им стал Владислав Тирон из «Детективного синдрома» и «Триггера».

Действие проекта перенесли в альтернативную, но современную Россию 2023 года, в которой якобы так и не произошли революции. Поэтому у власти по-прежнему император (Максим Матвеев), хотя все пользуются гаджетами. В касте также Мила Ершова («Трудные подростки»), Милена Радулович («Балканский синдром») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»). Режиссером снятого в Петербурге сериала стал Нурбек Эген («Шерлок в России»).

С 19 января, «Кинопоиск»