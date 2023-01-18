Юноша бледный, печальный рыцарь и светский (статский) советник: Как менялся образ Эраста Фандорина в экранизациях?

На «Кинопоиске» с 19 января начнут показывать сериал «Фандорин. Азазель» — новую версию приключений проницательного сыщика из исторических детективов. К выходу проекта «Собака.ru» вспоминает, каким Эраст Петрович уже представал в кино, а также рассказывает, что ждать от Фандорина образца 2023 года.
Первый Фандорин
Впервые бестселлеры о сыщике с чертами классического романтического героя (сиротство, заикание, чуть посеребренные виски, невероятная удачливость в азартных играх, но не любви) поставили в 2002-м. Начав, по традиции, с начала, то есть с давшего старт книжному циклу «Азазеля».
За экранизацию взялся актер и художник Александр Адабашьян под продюсерством Константина Эрнста. Впрочем, в итоге режиссер просил свое имя из титров получившегося проекта снять. А на «Первом канале» показали продюсерскую версию телефильма «Азазель» из четырех эпизодов.
В ней Эраст Фандорин (дебютант Илья Носков) — юноша бледный с горящим взором и щеками, пламенеющими от румянца. Особенно, когда он смотрит на невесту Лизу (Марина Александрова). В антураже чуть старомодной костюмной картины в духе «Петербургских тайн» или советских приключений Шерлока Холмса он учится наблюдательности, проницательности и анализу вероятных последствий своих действий. Пока же они приводят к трагедии, оставляющей следы внешние — как раз ту самую седину висков в 20 с небольшим и легкое заикание — и внутренние. Зато сбывается мечта Эраста Петровича: из письмоводителя он становится сыщиком.
Фандорин в аттракционе
Следующим Фандориным стал актер Егор Бероев в экранизации романа «Турецкий гамбит». На дворе уже 2005 год, и все тот же Константин Эрнст в компании Леонида Верещагина и Анатолия Максимова выбирает новую стратегию: поручить адаптацию приключенческой книги с заговорами на фоне Русско-турецкой войны Джанику Файзиеву, входившему в продюсерскую группу «Азазеля». Он превращает ее в блокбастер с отлетающими колесами (нарисованными на компьютере), взрывами, погонями (на настоящих лошадях) и драками.
Фандорин здесь немного Печорин с Чайльд-Гарольдом — грустно спасает эмансипированную «мадмуазель» Вареньку (Ольга Красько), отправившуюся на войну вслед за женихом, печально вычисляет предателя в своих рядах, безрадостно демонстрирует зрителю, как устроен его мыслительный процесс. И вообще чаще хмурится, уступая как раз Вареньке место центрального персонажа, за которым наблюдать благодаря ее живости куда интереснее. Впрочем, возможно дело в возрасте: как пел «Аквариум», кто весел, то стар, кто мрачен, тот юн. Эрасту Петровичу тут всего 21 год.
Фандорин и хруст французских булок
В том же 2005-м выходит экранизация еще одной книги про Фандорина. Перепрыгнув в хронологии сразу несколько романов и повестей, Филипп Янковский (как режиссер) и Никита Михалков (как продюсер) остановились на политическом детективе про списанную с народовольцев так называемую «Боевую группу». Стилистический подход тут — имперский размах и тоска по стране, которую потеряли из-за будущих революций.
Фандорину здесь уже 35. И им стал Олег Меньшиков, на тот момент превосходивший своего героя на 10 лет. Но в сознании зрителей (и, видимо, Никиты Михалкова, до этого снявшего его в роли юнкера в «Сибирском цирюльнике») вечно молодой, как Костик, сыгранный им в «Покровских воротах». Его Фандорин холодный, отстраненный и более жесткий, но не циничный: он все также верит, что «зло пожирает само себя».
Фандорин несостоявшийся
В 2007-м ходили слухи, что экранизация романов о Фандорине заинтересовала Пола Верховена — режиссера «Основного инстинкта», «Звездного десанта», «Она» и «Шоугелз». В его дрим-касте в роли роковой Амалии Бежецкой из «Азазеля» была Мила Йовович, а сам проект назывался «Зимняя королева» (как и сама книга в английской версии). В 2010-м он якобы перешел к Федору Бондарчуку, а роль Фандорина получил актер Антон Ельчин. Но съемки в итоге так и не состоялись, а в 2016 году погиб Антон Ельчин.
Фандорин-2023
Новый сериал «Фандорин. Азазель» сделан в жанре альтернативной истории: действие происходит в 2023 году, но в Российской империи. Революция, судя по всему была, но оказалось неудачной (примерный контекст дается на вечеринке Амалии Бежецкой). Теперь родственник Ленина — художник-акционист, а у власти Николай III (Максим Матвеев). Тут пользуются гаджетами, но есть мальчики-газетчики с печатным «Вестником империи». Русский язык не был реформирован, поэтому Эраст Фандорин (Влад Тирон) и Лиза (Мила Ершова) переписываются с ер и ять. А популярная соцсеть зовется «Портретъ». Какие-то вещи решены особенно остроумно. Например, эпизод, как Фандорина смог спасти китовый корсет от удара ножа, если все одеваются современно (кроме полицейских в сюртуках).
Фандорина в сериале, снятом в Петербурге Нурбеком Эгеном («Шерлок в России») играет Влад Тирон из «Детективного синдрома» и «Триггера». Он не такой наивный и возвышенный, как Илья Носков в версии 2002-го. Зато более вдумчивый и цельный. По крайней мере, сомнений, как этот юноша мог трансформироваться в чуть ли не супергероя (у Фандорина есть даже сверхспособность — всегда выигрывать!) точно не возникает. А значит для всего проекта «Азазель» может стать лишь первым сезоном.
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