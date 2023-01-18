Юноша бледный, печальный рыцарь и светский (статский) советник: Как менялся образ Эраста Фандорина в экранизациях?

Первый Фандорин

Впервые бестселлеры о сыщике с чертами классического романтического героя (сиротство, заикание, чуть посеребренные виски, невероятная удачливость в азартных играх, но не любви) поставили в 2002-м. Начав, по традиции, с начала, то есть с давшего старт книжному циклу «Азазеля».

За экранизацию взялся актер и художник Александр Адабашьян под продюсерством Константина Эрнста. Впрочем, в итоге режиссер просил свое имя из титров получившегося проекта снять. А на «Первом канале» показали продюсерскую версию телефильма «Азазель» из четырех эпизодов.

В ней Эраст Фандорин (дебютант Илья Носков) — юноша бледный с горящим взором и щеками, пламенеющими от румянца. Особенно, когда он смотрит на невесту Лизу (Марина Александрова). В антураже чуть старомодной костюмной картины в духе «Петербургских тайн» или советских приключений Шерлока Холмса он учится наблюдательности, проницательности и анализу вероятных последствий своих действий. Пока же они приводят к трагедии, оставляющей следы внешние — как раз ту самую седину висков в 20 с небольшим и легкое заикание — и внутренние. Зато сбывается мечта Эраста Петровича: из письмоводителя он становится сыщиком.