От «Мэйфейрских ведьм» до The Last Of Us: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Одни из нас» / The Last Of Us, премьера (HBO Max) (18+)

Сериал HBO Max основан на компьютерной игре The Last Of Us, придуманной Нилом Дракманном (он же помогал ее адаптировать сценаристу «Чернобыля» Крэйгу Мэйзину). Первый сезон должен был снимать среди прочих ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов, но он выбыл из проекта из-за творческих разногласий. У сериала «Одни из нас» в итоге шесть постановщиков, среди которых — британец Джереми Уэбб, работавший над «Доктором Кто» и «Аббатством Даунтон», победитель каннской программы «Особый взгляд» Али Аббаси и Лиза Джонсон («Чем мы заняты в тени», «Сексуальная жизнь студенток»). Оператором четырех эпизодов из девяти стала Ксения Середа.

Мрачный и молчаливый Джоэл и 14-летняя сирота Элли пытаются выбраться из карантинной зоны. Чтобы выжить, им нужно найти общий язык друг с другом и сражаться с другими людьми и монстрами. Главные роли играют актеры из «Игры престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси.

С 15 января, HBO Max