От «Мэйфейрских ведьм» до The Last Of Us: Что смотреть дома на этой неделе

Экранизация романов Энн Райс с Александрой Даддарио «Мэйфейрские ведьмы», адаптация игры The Last Of Us, старт финального сезона «Дома с прислугой» и продолжение спин-офф «Викингов» с российской актрисой Софьей Лебедевой — рассказываем про главные сериалы и фильмы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Калейдоскоп» / Kaleidoscope, премьера (Netflix) (18+)
Проект, спродюсированный Ридли Скоттом, в Netflix продвигали как необычный по форме мини-сериал. Его сюжет нелинейный, поэтому зрители могут смотреть эпизоды в любом порядке, создавая свой собственный «калейдоскоп». Сценаристом стал Эрик Гарсиа, работавший со Скоттом над «Великолепной аферой».
Все части сериала посвящены тому, как группа гениальных воров пытается проникнуть в неприступное хранилище облигаций на миллиарды долларов, затопленное в Нью-Йорке из-за урагана «Сэнди». Одну из главных ролей играет Пас Вега («Люсия и секс», «ОА»).
Уже вышел, Netflix
Фильм «Рядом» (16+)
В название арт-драмы Тамары Дондурей вынесена и собачья команда, и то, где важно, чтобы находились близкие. Миллениалка Кира (Екатерина Ермишина) работает архитектором, разбирается в отношениях с партнером (Илья Маланин) и со своими чувствами по поводу мира и своего места в ним. Кажется, у них впереди еще много всего, но жизнь вносит свои безрадостные коррективы.
Уже вышел, «Кинопоиск»
Сериал «Оливье и роботы», премьера («Иви») (12+)
Российская комедийная антология в духе «Черного зеркала» и «Любви. Смерти. Роботов» из шести эпизодов с кастом из Ирины Горбачевой, Егора Корешкова, Александра Баширова, Гоши Куценко, Ольги Медынич, Никиты Кукушкина, Семена Серзина и даже Леонида Каневского. В мире недалекого будущего встречаются не самые удачные клоны одного и того же человека, учительница с мозгом бойца ММА и адвокат по делу об убийстве кофемашины. Среди создателей проекта — команда мокьюментари-комедии «Миллионер из Балашихи» и режиссер фильма «Хандра» Алексей Камынин.
Уже вышел, «Иви»
Сериал «Остров фантазий» / Fantasy Island, 2 сезон (FOX) (18+)
В 1970-е одноименный проект о таинственном мистере Рорке, который выполняет все желания гостей своего отеля, был хитом — он породил и фильм-приквел, и мини-сериал с Малкольмом Макдауэллом. В ребуте главной героиней стала женщина. Теперь островом управляет родственница Рорка Елена (Роселин Санчес). Во втором сезоне она примет новых постояльцев, надеющихся на сбычу мечт.
Выходит со 2 января, FOX
Сериал «Уилл Трент» / Will Trent, премьера (ABC) (18+)
Специальный агент Уилл Трент (Рамон Родригес) превратил свои детские травмы в преимущества: родители бросили его, он прошел через госсистему опеки, но это научило его быть максимально внимательным и стремиться к тому, чтобы никто не повторил его опыта. Выехав на очередное убийство, он понимает, что из дома также был похищен ребенок. Сняли сериал, основанный на детективах Карин Слотер, Пол Макгиган («Шерлок», «Одержимость») и Ховард Дойч («Американская история ужасов», «Детство Шелдона»).
Выходит с 3 января, ABC
Сериал «Лживая взрослая жизнь» / La vita bugiarda degli adulti, премьера (Netflix) (18+)
Экранизация одноименного романа Элены Ферранте — автора «Моей гениальной подруги» и «Незнакомой дочери». Действие вновь разворачивается в, видимо, родном для писательницы Неаполе в 1990-е (Ферранте — это псевдоним, до сих пор неизвестно точно, кто именно под ним скрывается). Юная Джованна (Джордана Маренго) узнает, что у нее есть тетя Виттория Валерия Голино), о которой она раньше не слышала. Знакомство с ней меняет отношение девочке к семье, которая теперь кажется ей лицемерной и лишь внешне благополучной.
Уже вышел, Netflix
Сериал «Звездные войны: Бракованная партия» / Star Wars: The Bad Batch, 2 сезон (Disney+) (12+)
Анимационный сериал основан на каноничной вселенной «Звездных войн», но является спин-оффом «Войны клонов». Речь в нем идет о бракованной партии, отличающейся от оригинала Джанго Фетта, и их миссиях в далекой-далекой галактике. В новом сезоне они продолжат искать союзников и встретят джедая Гунги.
Выходит с 4 января, Disney+
Фильм «Земун» (16+)
У картины Эдуарда Жолнина, снятой кинокомпанией Алексея Учителя Rock Films, была неплохая фестивальная судьба в России — на смотре «Окно в Европу» она получила приз от киноведов и кинокритиков. Мистический неовестерн с Евгением Ткачуком в главной роли рассказывает о Егоре. После загадочной гибели отца тот возвращается в родную деревню, чтобы поскорее продать доставшееся ему наследство. Вот только во снах Егор начинает все чаще видеть Земун — корову, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Семья черной мафии» / Black Mafia Family, 2 сезон (Starz) (18+)
Рэпер 50 Cent спродюсировал мини-сериал о братьях Деметриусе и Терри Фленори, создавших одну из самых известных преступных наркогруппировок в истории США. Во втором сезоне они пытаются распространить свое влияние за пределы Детройта.
Выходит с 6 января, Starz
Сериал «Мэйфейрские ведьмы» / Anne Rice's Mayfair Witches, премьера (AMC) (18+)
Экранизация мистических романов Энн Райс — автора «Интервью с вампиром». Доктор Роуан Филдинг (Александра Даддарио) внезапно обнаруживает, что у нее есть сверхспособности: девушка связана с древним кланом ведьм.
Шоураннерами проекта стали Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд, уже работавшие вместе на «Мастерах секса». У сериала три постановщика — Майкл Аппендаль («Кэнди», «Королевы крика»), Хайфа Аль-Мансур («Птица доброго господа») и Аксель Кэролин («Клуб полуночников»).
С 8 января, AMC
Сериал «Стрим», премьера (ТНТ, Premier) (16+)
В комедии режиссера «Трудных подростков» Рустама Ильясова юно выглядящий актер Денис Власенко вновь играет тинейджера. Это Жора, который не может привыкнуть к новой школе, куда ему пришлось пойти из-за переезда родителей. Чтобы зафиксировать, что буллингу его подвергают не только одноклассники, но и учителя, он начинает вести бесконечную трансляцию всего с ним происходящего. Подросток в шлеме с камерой становится локальным супергероем.
С 9 января, ТНТ, Premier
Сериал «Русские», премьера (Premier) (18+)
Шпионский сериал основан на книге полковника службы внешней разведки России Елены Вавиловой. Агенты Вера Свиблова и Антон Вязин собирают в США данные о секретном плане «Зона влияния», якобы направленном на разрушение экономики России. Их безопасность оказывается под угрозой, когда их сдает американским спецслужбам кто-то из своих. В проекте снялись Петр Рыков, Екатерина Молоховская, Мария Шумакова, Владимир Литвинов и Александр Самойленко.
С 10 января, Premier
Сериал «Викинги: Вальхалла» / Vikings: Valhalla, премьера (Netflix)
Спин-офф «Викингов», действие которого происходит через сто лет после событий оригинала. Шоураннер сериала — сценарист «Крепкого орешка» Джеб Стюарт. Главные роли в «Вальхалле» исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак»), Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон («Игра престолов») и Лео Сутер («Виктория»). Во втором сезоне к касту присоединилась российская актриса Софья Лебедева («Последний министр», «1703»).
С 12 февраля, Netflix
Сериал «Ваша честь» / «Your Honor», 2 сезон (Showtime) (18+)
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон играет влиятельного и опытного судью из Нового Орлеана, чей сын сбегает с места аварии. Проект режиссера «Патрика Мелроуза» Эдварда Бергера — это адаптация израильской драмы. В новом сезоне прокурор попросит судью помочь в поимке преступной группировки, но тот не хочет портить отношения с бандитскими авторитетами.
С 13 января, Showtime
Сериал «Дом с прислугой» / Servant, 4 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение мистического хоррора М. Найта Шьямалана про супружескую пару, чей ребенок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок на самом деле оживает. В четвертом сезоне градус общего безумия продолжит нарастать до кульминации: он станет финальным.
С 13 января, Apple TV+
Сериал «Охотники» / Hunters, 2 сезон (Amazon Prime Video) (18+)
В сериала с Аль Пачино в одной из главных ролей рассказывает о мстителях, которые в 1970-е охотятся за нацистскими преступниками, скрывающимися в США. Во втором сезоне герои отправятся в Южную Америку, где якобы прячется Адольф Гитлер и его жена Ева Браун. На написание сценария Дэвида Вейла (он же один из режиссеров проекта) вдохновили рассказы о Второй мировой войне его бабушки Сары, которая выжила в Освенциме. Правда, саму историю он решил не в реалистичной манере, а эстетике комиксов. Этот сезон будет финальным для скандального сериала.
С 13 января, Amazon Prime Video
Сериал «Одни из нас» / The Last Of Us, премьера (HBO Max) (18+)
Сериал HBO Max основан на компьютерной игре The Last Of Us, придуманной Нилом Дракманном (он же помогал ее адаптировать сценаристу «Чернобыля» Крэйгу Мэйзину). Первый сезон должен был снимать среди прочих ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов, но он выбыл из проекта из-за творческих разногласий. У сериала «Одни из нас» в итоге шесть постановщиков, среди которых — британец Джереми Уэбб, работавший над «Доктором Кто» и «Аббатством Даунтон», победитель каннской программы «Особый взгляд» Али Аббаси и Лиза Джонсон («Чем мы заняты в тени», «Сексуальная жизнь студенток»). Оператором четырех эпизодов из девяти стала Ксения Середа.
Мрачный и молчаливый Джоэл и 14-летняя сирота Элли пытаются выбраться из карантинной зоны. Чтобы выжить, им нужно найти общий язык друг с другом и сражаться с другими людьми и монстрами. Главные роли играют актеры из «Игры престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси.
С 15 января, HBO Max
Сериал «Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown, 2 сезон (Paramount+) (18+)
Криминальная драма с Джереми Реннером в роли главы семейного клана Макласки, неофициально управляющего всем захолустным городом Кингстаун. У его героя даже прозвище «Мэр». Но это так себе владения — единственная градообразующая отрасль тут исправительная колония. Сценарий сериала о безысходной жизни в провинции написал автор «Ветреной реки» и «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан, а помогал ему исполнитель одной из главных ролей — Хью Диллон.
С 15 января, Paramount+
Фильм «Таинственное убийство» / La nuit du 12 (16+)
Мастер детективов и триллеров Доминик Молль («Магия зверя») вновь снял фильм про загадочное преступление. Для следователя Йохана дело об убийстве Клары становится той тайной, что ему не поддается и мучает его. Допросы и подозреваемые сменяют друг друга, а расследование почти не продвигается. Точно известно только одно: преступление произошло в ночь на 12-е. Собственно, так фильм и называется в оригинале.
С 15 января, «Кинопоиск»
Сериал «Крестный отец Гарлема» / Godfather of Harlem, 3 сезон (Epix) (18+)
Драматический сериал о преступнике из Нью-Йорка 1960-х Бампи Джонсоне — на самом деле приквел фильма «Гангстер». В третьем сезоне герой Фореста Уитакера будет бороться с кубинской мафией, своими главными конкурентами.
С 15 января, Epix
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