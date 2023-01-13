От «Мэйфейрских ведьм» до The Last Of Us: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Калейдоскоп» / Kaleidoscope, премьера (Netflix) (18+)

Проект, спродюсированный Ридли Скоттом, в Netflix продвигали как необычный по форме мини-сериал. Его сюжет нелинейный, поэтому зрители могут смотреть эпизоды в любом порядке, создавая свой собственный «калейдоскоп». Сценаристом стал Эрик Гарсиа, работавший со Скоттом над «Великолепной аферой».

Все части сериала посвящены тому, как группа гениальных воров пытается проникнуть в неприступное хранилище облигаций на миллиарды долларов, затопленное в Нью-Йорке из-за урагана «Сэнди». Одну из главных ролей играет Пас Вега («Люсия и секс», «ОА»).

Уже вышел, Netflix