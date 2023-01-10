«Покерфейс», адаптация The Last Of Us и Фандорин: лучшие сериалы января 2023 года

Детектив со звездой «Жизней матрешки» Наташей Лионн «Покерфейс», экранизации игры The Last Of Us, снятая оператором Ксенией Середой, новый Эраст Фандорин и черная комедия со Светланой Ходченковой и Александром Яценко «Я "любила" мужа» — рассказываем про главные сериалы, которые выходят на стримингах и ТВ в январе.
«Калейдоскоп» / Kaleidoscope, премьера (Netflix) (18+)
Проект, спродюсированный Ридли Скоттом, в Netflix продвигали как необычный по форме мини-сериал. Его сюжет нелинейный, поэтому зрители могут смотреть эпизоды в любом порядке, создавая свой собственный «калейдоскоп». Сценаристом стал Эрик Гарсиа, работавший со Скоттом над «Великолепной аферой».
Все части сериала посвящены тому, как группа гениальных воров пытается проникнуть в неприступное хранилище облигаций на миллиарды долларов, затопленное в Нью-Йорке из-за урагана «Сэнди». Одну из главных ролей играет Пас Вега («Люсия и секс», «ОА»).
С 1 января, Netflix
«Оливье и роботы», премьера («Иви») (12+)
Российская комедийная антология в духе «Черного зеркала» и «Любви. Смерти. Роботов» из шести эпизодов с кастом из Ирины Горбачевой, Егора Корешкова, Александра Баширова, Гоши Куценко, Ольги Медынич, Никиты Кукушкина, Семена Серзина и даже Леонида Каневского. В мире недалекого будущего встречаются не самые удачные клоны одного и того же человека, учительница с мозгом бойца ММА и адвокат по делу об убийстве кофемашины. Среди создателей проекта — команда мокьюментари-комедии «Миллионер из Балашихи» и режиссер фильма «Хандра» Алексей Камынин.
С 1 января, «Иви»
«Предпоследняя инстанция», 2 сезон (Okko) (12+)
Продолжение проекта про небесную канцелярию с Ириной Розановой и Павлом Прилучным. В новом сезоне Управлением по распределению душ руководит Максим (как раз Прилучный). Из него получается неплохой менеджер, но внезапно начинают происходить сбои. Вместо рая некоторые души почему-то попадают в ад. Среди продюсеров комедии — братья Андреасян.
C 1 января, Okko
«Против всех», премьера (Start, СТС) (6+)
Ситком для семейного просмотра от создателей «Ивановых-Ивановых» с Николаем Добрыниным, Сергеем Лавыгиным (в роли сразу двух персонажей — братьев-близнецов) и Александрой Урсуляк. Сюжет немного напоминает анимационный фильм «Вверх» Pixar. Пожилой Захар отказывается продать застройщику свой частный дом. Так тот оказывается прямо посреди двора нового ЖК.
Со 2 января, Start
«Хэдшот», премьера («Кинопоиск») (18+)
Ученик Александра Сокурова из Мастерской в Нальчике Владимир Битоков («Мама, я дома», «Глубокие реки») снял драму о буллинге и киберспорте. Старшеклассника Дениса (Артем Кошман из «Черной весны») травят в школе. От проблем реального мира он сбегает в виртуальный: компьютерных игр. Там неожиданно советы ему начинает давать его альтер эго — IIIPAM (Роман Курцын). При этом довольно дельные: благодаря им подросток пробивается в индустрию киберспорта, где получает шанс заработать и прославиться.
Со 2 января, «Кинопоиск»
«Остров фантазий» / Fantasy Island, 2 сезон (FOX) (18+)
В 1970-е одноименный проект о таинственном мистере Рорке, который выполняет все желания гостей своего отеля, был хитом — он породил и фильм-приквел, и мини-сериал с Малкольмом Макдауэллом. В ребуте главной героиней стала женщина. Теперь островом управляет родственница Рорка Елена (Роселин Санчес). Во втором сезоне она примет новых постояльцев, надеющихся на сбычу мечт.
Со 2 января, FOX
«Уилл Трент» / Will Trent, премьера (ABC) (18+)
Специальный агент Уилл Трент (Рамон Родригес) превратил свои детские травмы в преимущества: родители бросили его, он прошел через госсистему опеки, но это научило его быть максимально внимательным и стремиться к тому, чтобы никто не повторил его опыта. Выехав на очередное убийство, он понимает, что из дома также был похищен ребенок. Сняли сериал, основанный на детективах Карин Слотер, Пол Макгиган («Шерлок», «Одержимость») и Ховард Дойч («Американская история ужасов», «Детство Шелдона»).
С 3 января, ABC
«Лживая взрослая жизнь» / La vita bugiarda degli adulti, премьера (Netflix) (18+)
Экранизация одноименного романа Элены Ферранте — автора «Моей гениальной подруги» и «Незнакомой дочери». Действие вновь разворачивается в, видимо, родном для писательницы Неаполе в 1990-е (Ферранте — это псевдоним, до сих пор неизвестно точно, кто именно под ним скрывается). Юная Джованна (Джордана Маренго) узнает, что у нее есть тетя Виттория Валерия Голино), о которой она раньше не слышала. Знакомство с ней меняет отношение девочке к семье, которая теперь кажется ей лицемерной и лишь внешне благополучной.
С 4 января, Netflix
«Звездные войны: Бракованная партия» / Star Wars: The Bad Batch, 2 сезон (Disney+) (12+)
Анимационный сериал основан на каноничной вселенной «Звездных войн», но является спин-оффом «Войны клонов». Речь в нем идет о бракованной партии, отличающейся от оригинала Джанго Фетта, и их миссиях в далекой-далекой галактике. В новом сезоне они продолжат искать союзников и встретят джедая Гунги.
С 4 января, Disney+
«Тест на беременность», 4 сезон (Kion) (16+)
Этот сезон медицинского процедурала (и одновременно мелодрамы) станет финальным для персонажа Светланы Ивановой — доктора Натальи Бахметьевой. В нем она вновь будет искать баланс между личной жизнью и врачебным долгом. Снял продолжение проекта режиссер тонкого авторского кино Николай Хомерики.
С 4 января, Kion
«Ковбой из Копенгагена» / Copenhagen Cowboy (Netflix) (18+)
Премьера шестисерийного проекта Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Неоновый демон»), как и третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера, была на Венецианском кинофестивале. Не снимавший в родной Дании почти 20 лет Рефн вернулся в Копенгаген, чтобы показать его в фирменной манере: как залитый неоновым светом город неонуара с активным криминальным миром. По сюжету Миу (Анжела Бундалович) сбегает из рабства: долгие года она исполняя роль талисмана. Девушка намерена отомстить Ракель (дочь Рефна Лола Корфиксен), которая ее когда-то предала.
С 5 января, Netflix
«Эпидемия. Режиссерская версия», 2 сезон (Premier) (18+)
Расширенная режиссерская версия второго сезона «Эпидемии», в которой есть сцены, невошедшие в официальный релиз. Напомним, в продолжении к своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Александр Робак, Виктория Исакова и Марьяна Спивак. Из нового — в касте появился Юра Борисов, а снял второй сезон Дмитрий Тюрин («Триггер»). По словам продюсера Евгения Никишова, режиссер Павел Костомаров не смог развести тогда в графике работу над своим полным метром «Бансу» и «Эпидемией».
C 5 января, Premier
«Семья черной мафии» / Black Mafia Family, 2 сезон (Starz) (18+)
Рэпер 50 Cent спродюсировал мини-сериал о братьях Деметриусе и Терри Фленори, создавших одну из самых известных преступных наркогруппировок в истории США. Во втором сезоне они пытаются распространить свое влияние за пределы Детройта.
С 6 января, Starz
«Соцсети», премьера (Premier) (16+)
Веб-сериал о мире недалекого будущего и одиночестве в сети с Любовью Аксеновой, Кириллом Кяро, Иваном Мулиным и Алексеем Гоманом. Действие разворачивается в Томске в 2021, 2025 и 2030 годах — чем больше развиваются новые технологии, тем более несчастными и потерянными чувствуют себя герои. У проекта сразу три режиссера — Валентина Коровникова, Баяр Барадиев и Асаад Аббуд.
C 7 января, Premier
«Мэйфейрские ведьмы» / Anne Rice's Mayfair Witches, премьера (AMC) (18+)
Экранизация мистических романов Энн Райс — автора «Интервью с вампиром». Доктор Роуан Филдинг (Александра Даддарио) внезапно обнаруживает, что у нее есть сверхспособности: девушка связана с древним кланом ведьм.
Шоураннерами проекта стали Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд, уже работавшие вместе на «Мастерах секса». У сериала три постановщика — Майкл Аппендаль («Кэнди», «Королевы крика»), Хайфа Аль-Мансур («Птица доброго господа») и Аксель Кэролин («Клуб полуночников»).
С 8 января, AMC
«Стрим», премьера (ТНТ, Premier) (16+)
В комедии режиссера «Трудных подростков» Рустама Ильясова юно выглядящий актер Денис Власенко вновь играет тинейджера. Это Жора, который не может привыкнуть к новой школе, куда ему пришлось пойти из-за переезда родителей. Чтобы зафиксировать, что буллингу его подвергают не только одноклассники, но и учителя, он начинает вести бесконечную трансляцию всего с ним происходящего. Подросток в шлеме с камерой становится локальным супергероем.
С 9 января, ТНТ, Premier
«Русские», премьера (Premier) (18+)
Шпионский сериал основан на книге полковника службы внешней разведки России Елены Вавиловой. Агенты Вера Свиблова и Антон Вязин собирают в США данные о секретном плане «Зона влияния», якобы направленном на разрушение экономики России. Их безопасность оказывается под угрозой, когда их сдает американским спецслужбам кто-то из своих. В проекте снялись Петр Рыков, Екатерина Молоховская, Мария Шумакова, Владимир Литвинов и Александр Самойленко.
С 10 января, Premier
«Ваша честь» / «Your Honor», 2 сезон (Showtime) (18+)
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон играет влиятельного и опытного судью из Нового Орлеана, чей сын сбегает с места аварии. Проект режиссера «Патрика Мелроуза» Эдварда Бергера — это адаптация израильской драмы. В новом сезоне прокурор попросит судью помочь в поимке преступной группировки, но тот не хочет портить отношения с бандитскими авторитетами.
С 13 января, Showtime
«Дом с прислугой» / Servant, 4 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение мистического хоррора М. Найта Шьямалана про супружескую пару, чей ребенок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок на самом деле оживает. В четвертом сезоне градус общего безумия продолжит нарастать.
С 13 января, Apple TV+
«Одни из нас» / The Last Of Us, премьера (HBO Max) (18+)
Сериал HBO Max основан на компьютерной игре The Last Of Us, придуманной Нилом Дракманном (он же помогал ее адаптировать сценаристу «Чернобыля» Крэйгу Мэйзину). Первый сезон должен был снимать среди прочих ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов, но он выбыл из проекта из-за творческих разногласий. У сериала «Одни из нас» в итоге шесть постановщиков, среди которых — британец Джереми Уэбб, работавший над «Доктором Кто» и «Аббатством Даунтон», победитель каннской программы «Особый взгляд» Али Аббаси и Лиза Джонсон («Чем мы заняты в тени», «Сексуальная жизнь студенток»). Оператором четырех эпизодов из девяти стала Ксения Середа.
Мрачный и молчаливый Джоэл и 14-летняя сирота Элли пытаются выбраться из карантинной зоны. Чтобы выжить, им нужно найти общий язык друг с другом и сражаться с другими людьми и монстрами. Главные роли играют актеры из «Игры престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси.
С 15 января, HBO Max
«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown, 2 сезон (Paramount+)
Криминальная драма с Джереми Реннером в роли главы семейного клана Макласки, неофициально управляющего всем захолустным городом Кингстаун. У его героя даже прозвище «Мэр». Но это так себе владения — единственная градообразующая отрасль тут исправительная колония. Сценарий сериала о безысходной жизни в провинции написал автор «Ветреной реки» и «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан, а помогал ему исполнитель одной из главных ролей — Хью Диллон.
С 15 января, Paramount+
«Чудотворцы» / Miracle Workers, 4 сезон (TBS) (16+)
В четвертой части сериала-антологии вернутся герои Дэниэла Рэдклиффа, Джеральдин Вишванатан и Стива Бушеми. Действие переместилось из прерий Дикого Запада в мрачное постапокалиптическое будущее. Часть персонажей с трудом выживают, другие — финансово стабильны, несмотря на обстоятельства.
С 17 января, TBS, HBO Max, «Кинопоиск»
«Фандорин. Азазель», премьера («Кинопоиск») (16+)
У каждого времени должен быть свой Фандорин. Сыщика из знаменитой детективной серии романов играли в свое время в кино Олег Меньшиков, Егор Бероев и Илья Носков (а должен был еще и Антон Ельчин в так и не состоявшемся проекте «Зимняя королева»). В сериальной версии, основанной на первой книге «Азазель», им стал Владислав Тирон из «Детективного синдрома» и «Триггера».
Действие проекта перенесли в альтернативную, но современную Россию 2023 года, в которой якобы так и не произошли революции. Поэтому у власти по-прежнему император (Максим Матвеев), хотя все пользуются гаджетами. В касте также Мила Ершова («Трудные подростки»), Милена Радулович («Балканский синдром») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»). Режиссером снятого в Петербурге сериала стал Нурбек Эген («Шерлок в России»).
С 19 января, «Кинопоиск»
«Территория», 2 сезон (Premier) (16+)
Продолжение мистического сериала с элементами хоррора, детектива, а также языческим фольклором Пармы. Напомним, в первом сезоне 19-летний Егор (Глеб Калюжный) вместе со своим дядей-патологоанатомом (Андрей Мерзликин) отправился искать родителей тинейджера — те этнографы и пропали во время экспедиции по Пермскому краю. Во втором оказавшийся Памом Егор попадет в параллельный мир, где столкнется уже не с икоткой, а новыми мифическими существами.
С 19 января, Premier
«Как я встретила вашего папу» / How I Met Your Father, 2 сезон (Hulu) (16+)
Для многих представителей поколения 30-летних сериал «Как я встретил вашу маму» был их вариантом «Друзей» — проекта, с героями которого ты растешь, взрослеешь и воспринимаешь их, как родных и близких. У перезапуска рейтинги не такие высокие, тем не менее 2 сезон случился. А значит жительница Нью-Йорка Софи (Хилари Дафф и Ким Кэтролл) вновь продолжит рассказывать своим детям, как с друзьями искала любовь в большом городе.
С 24 января, Hulu
«Покерфейс» / Poker Face, премьера (Peacock) (18+)
Если вы удивлялись, почему в сиквеле фильма «Достать ножи» сыщик Бенуа Блан, герой Дэниэла Крэйга, участвует в зум-звонке с актерами, игравшими в детективах, и Наташей Лионн в том числе, то этот сериал — ответ. Лионн снялась в главной роли в «Покерфейсе» — новом проекте режиссера «Ножей» Райана Джонсона. Она играет женщину по имени Чарли, которая отлично распознает ложь других людей. Эта способность помогает ей расследовать преступления. У сериала звездный актерский состав. Помимо Лионн в нем играют Эдриан Броуди, Джозеф Гордон-Левитт, Бенджамин Брэтт, Рон Перлман, Хлоя Севиньи, Саймон Хелберг и многие другие.
С 26 января, Peacock
«Я „любила“ мужа», премьера (Premier) (18+)
Черная комедия Юлии Трофимовой («Инсталайф») со Светланой Ходченковой в касте рассказывает историю образцовой домохозяйки Ксении. Она узнает об измене мужа во время секса — и убивает его. Теперь ей нужно спрятать труп и скрыть преступление от полицейского (Александр Яценко), разыскивающего ее супруга. Сценарий проекта придумали создательницы «Почки» Мария Шульгина и Елизавета Тихонова.
С 26 января, Premier
«Волчья стая» / Wolf Pack, премьера (Paramount+) (16+)
В этом подростковом хорроре Сара Мишель Геллар играет истребительницу не вампиров, а оборотней. Вернее, следователя, которая ищет устроителя масштабного пожара в лесу. К тому же во время борьбы с огнем сразу несколько школьников ранило странное существо. Сериал основан на книге Едо ван Белкома, а шоураннером стал Джефф Дэвис — сценарист «Мыслить, как преступник» и «Оборотня».
С 26 января, Paramount+
«Терапия» / Shrinking, премьера (Apple TV+) (16+)
Комедия с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли. Это история про психотерапевта, который, забыв о профессиональной этике, начинает говорить пациентам, что он думает о них на самом деле. Сигел стал одним авторов сценария вместе с командой хитового «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снялся Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.
С 27 января, Apple TV+
«Меньшее зло», премьера (Kion) (18+)
Автор прекрасно печального фильма «Со мною вот что происходит» и сериала «Большая секунда» Виктор Шамиров сочинил вместе с Ольгой Мотиной-Супониной проект про сложные отношения двух пар. Вика (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин) хотят завести ребенка, но они бесплодны. Они просят помочь бывшего любовника Вики Павла (Виктор Добронравов) и его подругу Алису (Юлия Гревцова).
Конец января, Kion
«Люди генерала» / The General's Men, премьера (RAIPlay) (18+)
Масштабный итальянский детектив посвящен истории генерала Карло Альберто далла Кьеза. В 1970-х он боролся с терроризмом и подпольной организацией «Красные бригады», убившей премьер-министра страны Альдо Моро. В 1982 году мафия застрелила самого Далла Кьеза, его жену и сотрудника охраны. Главная роли у Серджо Кастеллитто («Феррари», «Везучая»), а в команде сценаристов — Пеппе Фиоре («Молодой Папа») и Моника Дзапелли («Не убей»).
Январь, RAIPlay, «Амедиатека»
«Безсоновъ», премьера (Premier) (18+)
В историческом детективе действие происходит в Москве начала ХХ века. Молодой дворянин из знатного рода Николай Безсонов вопреки воле родителей идет служить в полицию. Вместе с опытным наставником Петром Щукиным он расследует преступления в разных уголках города — как трущобах, так и светских салонах. В сериале снялись — Денис Нурулин («Этерна»), Алексей Гришин («Немцы»), Галина Кашковская («Вне себя»), Андрей Леонов («Папины дочки»), Владимир Кошевой («Преступление и наказание»).
Январь, Premier
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