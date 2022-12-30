Новый год — пора чудес и волшебства. Или нет? Смотрим короткометражку «Новогодняя истерия» с актером театра «Мастерская» Антоном Момотом

Героиня фильма каждый Новый год встречает со своими родственниками — и этот она планировала провести так же. Девушка накупила подарков, заботливо упаковала их, вызвала такси и отправилась в путь. Впервые за долгое время оставшись наедине со своими мыслями, она поняла, что ее жизнь складывается не совсем так, как она хочет.

Роли в короткометражном фильме — дебюте Елены Субботиной в качестве режиссера — исполнили выпускники Российского института сценических искусств Ирина Михайленко и Кирилл Сулейманов, а также актер театра «Мастерская» Антон Момот, в 2022 году сыгравший одну из главных ролей в фильме «Первый Оскар» режиссера Сергея Мокрицкого.

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