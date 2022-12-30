18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Новый год — пора чудес и волшебства. Или нет? Смотрим короткометражку «Новогодняя истерия» с актером театра «Мастерская» Антоном Момотом

Поделиться:

Иногда даже долгожданное вручение подарков может только испортить настроение. А таксист — изменить жизнь в лучшую сторону.

Героиня фильма каждый Новый год встречает со своими родственниками — и этот она планировала провести так же. Девушка накупила подарков, заботливо упаковала их, вызвала такси и отправилась в путь. Впервые за долгое время оставшись наедине со своими мыслями, она поняла, что ее жизнь складывается не совсем так, как она хочет.

Роли в короткометражном фильме — дебюте Елены Субботиной в качестве режиссера — исполнили выпускники Российского института сценических искусств Ирина Михайленко и Кирилл Сулейманов, а также актер театра «Мастерская» Антон Момот, в 2022 году сыгравший одну из главных ролей в фильме «Первый Оскар» режиссера Сергея Мокрицкого.

Отмечаете Новый год один и чувствуете одиночество? Вот советы, как себе помочь

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: