Отмечаете Новый год один и чувствуете одиночество? Вот советы, как себе помочь

Почему отмечать Новый год одному или не отмечать его вовсе — нормально

Если посмотреть на праздник как на обычный день и откинуть новогодний символизм, мы поймем, что это такая же дата, как и все остальные.

Предновогодняя гонка, в которой мы стараемся закрыть все проекты, купить подарки, успеть все до «заветной даты» — вовсе может изматывать и приводить к состоянию праздничного блюза: когда у нас нет праздничного настроения, а вместо него мы испытываем грусть и одиночество.

Вы сами вправе решать, как встретите праздник или будете ли его отмечать. Если по каким-то причинам вы проводите его в одиночестве или без близких рядом — это не делает вас каким-то неправильным.

У нас есть свои обстоятельства, которые оказываются сильнее новогодних традиций и «обязательного праздника».