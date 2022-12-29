Отмечаете Новый год один и чувствуете одиночество? Вот советы, как себе помочь

Мы с детства учимся воспринимать Новый год как особый праздник, когда родственники и друзья собираются вместе, дарят подарки и загадывают желания. А отмечать праздник в одиночестве — считается чем-то неправильным. Однако мы не всегда можем быть рядом с другими людьми. Почему это нормально и как снизить чувство одиночества, рассказывает доктор медицинских наук, психолог, руководитель Психологического центра «Качество жизни», научный руководитель проекта «Open mind clinic» Александр Еричев.
«Как ты будешь отмечать Новый год?»
Пожалуй, этот вопрос слышат многие перед окончанием года. Бывает неловко говорить о праздновании Нового года в одиночестве. Сложно не чувствовать одиночества, когда все вокруг суетятся, планируют праздник, а в социальных сетях — тонна новогоднего контента.
Ложку дегтя добавляет и подведение итогов года: мы понимаем, что не сделали того, что хотели, или недооцениваем свои успехи.
К восприятию Нового года как особого праздника мы привыкаем еще с детства — «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», «в Новый год все собираются вместе», «Новый год — семейный праздник».
Поэтому окончание года связано с некоторым символизмом и соблюдением традиций: «праздник нужно отмечать вместе с другими людьми». Соблюдение традиций и устоявшихся норм дает нам чувство стабильности.
Многие люди будут встречать предстоящий год без своих родных и друзей, находясь с ними на значительном расстоянии. И это дополнительно может провоцировать чувство одиночества. Культурные различия тоже могут накладывать отпечаток на атмосферу праздника.
Почему отмечать Новый год одному или не отмечать его вовсе — нормально
Если посмотреть на праздник как на обычный день и откинуть новогодний символизм, мы поймем, что это такая же дата, как и все остальные.
Предновогодняя гонка, в которой мы стараемся закрыть все проекты, купить подарки, успеть все до «заветной даты» — вовсе может изматывать и приводить к состоянию праздничного блюза: когда у нас нет праздничного настроения, а вместо него мы испытываем грусть и одиночество.
Вы сами вправе решать, как встретите праздник или будете ли его отмечать. Если по каким-то причинам вы проводите его в одиночестве или без близких рядом — это не делает вас каким-то неправильным.
У нас есть свои обстоятельства, которые оказываются сильнее новогодних традиций и «обязательного праздника».
Как облегчить чувство одиночества, если вы отмечаете Новый год один или в другой стране?
От чувства одиночества никто не застрахован, но его можно облегчить.
- Ориентируйтесь на свои потребности и желания: даже если вы захотите лечь спать до боя курантов, — это ваше решение и ваше право. Делайте то, что вам нравится и приносит удовольствие. Например, готовка, просмотр фильмов или сериалов, приятный подарок. Вы можете посетить места, где есть другие люди и, возможно, с кем-нибудь познакомиться.
- Свяжитесь со своими друзьями и близкими: обычный телефонный звонок или видеоконференция могут поднять вам настроение. Конечно, онлайн-встреча не заменит живого общения, но услышать своих друзей и близких может быть особенно ценно в этот день.
- Помните о своих ценностях. У многих в этом году разрушились планы и цели. Это абсолютно не значит, что те шаги, которые вы совершили, были бесполезны. Стоит направить внимание не на цели, а на ценности. Если, например, ваша ценность — быть нужным и помогать другим, то у вас обязательно найдутся дела, которые вы совершили в соответствии с ценностью.
- Не забывайте про иллюзию социальных сетей. К сожалению, другие люди склонны приукрашивать свои достижения в социальных сетях, а мы — преуменьшать, когда сравниваем себя с другими. Если вы захотите подвести итоги года, сравнивайте себя только с собой, реалистично оценивайте свой вклад и труд. Обесценивание собственных заслуг вводит в уныние и увеличивает чувство одиночества.
- Постарайтесь поддержать себя, выступить по отношению к себе в роли хорошего заботливого родителя или наставника.
Комментарии (0)