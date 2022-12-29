«Наш ответ "Гарри Поттеру", "Властелину колец", "Марвелу" и "Суперменам"» готовит «Союзмультфильм»

«У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ "Гарри Поттеру", "Властелину колец", "Марвелу" и "Суперменам"», — приводит «Российская газета» слова председателя совета директоров студии Юлианы Слащевой.

Полнометражный анимационном фильме расскажет о «настоящем богатыре», личность которого Слащева пока не раскрывает. За основу мультфильмов, в свою очередь, возьмут серию книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья» — это подростковое фэнтези о приключениях девочки-сироты Эльды в волшебном мире.

«Кто-то изо всех сил старается скрыть от девочки правду, но верные друзья помогают Эльде понять, что мир вокруг вовсе не такой, каким она себе его представляла. Ей предстоит столкнуться с изгнанными, открыть окно в другую реальность, испытать предательство близких и отыскать в себе силы идти до конца. Сможет ли Эльда возродить исчезающий орден, разгадать все загадки и разобраться в том, кто ее настоящие друзья, а кто — предатели», — говорится в описании первой книги из цикла.

Напомним, ранее Юлиана Слащева рассказала о планах «Союзмультфильма» перезапустить еще несколько советских мультфильмов. «Чебурашка» в формате 3D-анимации и полнометражный мультфильм «Простоквашино» — подробнее об этом мы писали здесь.