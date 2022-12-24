«Союзмультфильм» перезапустит еще несколько советских мультфильмов

О планах по созданию ремейков «Ведомостям» рассказала председатель совета директоров студии Юлиана Слащева. «Этот год изменил наше отношение к перезапускам. Сегодня на уровне государства и аудитории есть огромная потребность в знакомых героях — тех, кого уже знают и любят. Поэтому мы все-таки думаем о новых версиях», — сказала она.

Еще в планах у студии создание полнометражного мультфильма «Простоквашино». Всего же на разных стадиях создания у «Союзмультфильм» 19 сериалов и четыре полных метра. Юлиана Слащева также отмечает, что именно «золотая классика» приносит сейчас половину доходов. «Если бы не было перезапусков, у нас заметно упали бы все продажи», — рассказывает директор.

«Умку», «Простоквашино» и другие новогодние мультфильмы перевели на жестовый язык. Это сделали в рамках адаптивно-инклюзивного проекта МТС, «Союзмультфильма» и телеканала «Мультландия».