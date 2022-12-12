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«Умку», «Простоквашино» и другие новогодние мультфильмы перевели на жестовый язык

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В рамках адаптивно-инклюзивного проекта МТС, «Союзмультфильма» и телеканала «Мультландия».

Кадр из мультфильма "Умка"

Синхронный перевод на русский жестовый язык появился в новогодних мультфильмах «Умка на елке», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также 13 сериях — с 45-го по 58-й эпизод — анимационного ситкома «Простоквашино». Ранее на язык жестов были переведены 44 предыдущих эпизода мультсериала.

Все переведенные на жестовый язык серии появятся на платформе «VK Видео» и видеохостинге Rutube до конца декабря. Как говорят авторы проекта, благодаря этому «взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино».

«Слово "вместе" — основа миссии "Союзмультфильма". Это значит, что мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для глухого сообщества, которое благодаря нашему совместному проекту в преддверии праздника сможет увидеть наши специальные новогодние короткометражные проекты», — приводит ТАСС слова генерального продюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской.

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