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Кино и сериалы

«Просточеловек» с Авдеевым и Хаматовой стал лучшим игровым фильмом на фестивале «Сталкер»

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Международный фестиваль фильмов о правах человека, учрежденный Гильдией кинорежиссеров России, традиционно стартовал в Москве 10 декабря — в день принятия Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, — и прошел в этом году в 28-й раз. Публикуем список лауреатов.

Кадры из фильма предоставлены «Собака.ru» дистрибутором «Белые ночи»

«Просточеловек»

За шесть дней кинофестиваля в Центральном Доме кинематографистов в Москве были показаны 63 киноленты. В конкурсной программе участвовали 58 фильмов, из них 15 полнометражных, 16 короткометражных игровых, 11 анимационных и 16 документальных.

Специальный приз президентского совета Гильдии кинорежиссеров России «Сталкер за права человека» присужден создателю «уникального театр одного актера», герою документального фильма «Филиппенко» режиссера Евгения Цымбала — народному артисту России Александру Филиппенко. Специальные дипломы жюри получили анимационный фильм «Ворона» режиссера Натальи Фатих, а также двум короткометражным игровым фильмам — «Саня» Сергея Арсина и «История болезни» Михаила Кукушкина.

Приз в конкурсе анимационного фильма получила лента «Мамина пуговка» режиссера Анны Крицкой, приз в коротком метре — фильм «Уличное освещение» Владислава Иконникова. Лучшим дебютом названа игровая лента «Рядом» Тамары Дондурей.

Специальный приз имени Анатолия Приставкина вручен актеру Евгению Ткачуку за роль в фильме «Один настоящий день» режиссера Георгия Шенгелии, специальный приз имени Валерия Фрида за лучший сценарий — Ярославу Маслову и Марку Кирданю за работу над фильмом «Император» Альфия Хабибуллина.

Специальный приз имени Марлена Хуциева получила лента «Здоровый человек» Петра Тодоровского, главный приз «Сталкер» за лучший игровой фильм — «Просточеловек» режиссера Яны Климовой-Юсуповой.

В неигровом кино дипломы жюри получили фильмы «Совьетичи» Олега Штрома, «Вот такие наши мечты» Екатерины Головни и «Люди дела» Владимира Головнева. Специальными призами отмечены документальные ленты «Мой дед — цыган Шапиро» режиссера Игоря Холодкова, «Чтобы помнили» Михаила Комлева. Главный приз в данной категории достался ленте «Андрей Сахаров. По ту сторону окна» Дмитрия Завильгельского. Фильм также отмечен специальными призами жюри кинопрессы и управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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