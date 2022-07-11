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Филипп Авдеев, Чулпан Хаматова и Агата Муцениеце исполнили главные роли в фильме «Просточеловек»

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В августе в российский прокат выйдет фильм «Просточеловек» с актером «Гоголь-центра» Филиппом Авдеевым, Чулпан Хаматовой и Агатой Муцениеце в главных ролях. Лента стала дебютом режиссера Яны Климовой-Юсуповой в полном метре.

Кадры из фильма предоставлены «Собака.ru» дистрибутором «Белые ночи»
Кадры из фильма предоставлены «Собака.ru» дистрибутором «Белые ночи»
Кадры из фильма предоставлены «Собака.ru» дистрибутором «Белые ночи»
Кадры из фильма предоставлены «Собака.ru» дистрибутором «Белые ночи»

По сюжету, Саша (Филипп Авдеев) живет свою простую, но классную жизнь: он работает барменом, встречается с красивой девушкой Лорой (Агата Муцениеце) и вместе с ней готовится к переезду в Барселону, где их уже ждет своя квартира и собственный бар, которые купили для пары родители Лоры. На поверхности все выглядит идеально, однако никто знает, какие сложности скрываются в глубине.

За несколько дней до переезда Саша узнает, что нашлась женщина, которая бросила его в роддоме тридцать лет назад. Молодой человек, выросший сиротой, получает шанс впервые увидеть свою мать. Знакомство с этой женщиной полностью меняет жизнь Саши. Выбор между новой жизнью и возвращением в прошлое — самое сложное решение, которое предстоит принять

Главные роли в фильме исполнили Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова, Евгения Симонова, Сергей Соцердотский, Екатерина Агеева, Галина Петрова, Никита Дювбанов, Евгения Афонская, Юлия Меньшова и другие. Режиссером и автором сценария выступила Яна Климова-Юсупова, для которой «Просточеловек» — дебют в большом метре.

«Просточеловек» станет фильмом закрытия «Горький fest», который проходит в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля. В российский прокат картина выйдет 25 августа 2022 года.

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