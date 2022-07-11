Филипп Авдеев, Чулпан Хаматова и Агата Муцениеце исполнили главные роли в фильме «Просточеловек»

По сюжету, Саша (Филипп Авдеев) живет свою простую, но классную жизнь: он работает барменом, встречается с красивой девушкой Лорой (Агата Муцениеце) и вместе с ней готовится к переезду в Барселону, где их уже ждет своя квартира и собственный бар, которые купили для пары родители Лоры. На поверхности все выглядит идеально, однако никто знает, какие сложности скрываются в глубине.

За несколько дней до переезда Саша узнает, что нашлась женщина, которая бросила его в роддоме тридцать лет назад. Молодой человек, выросший сиротой, получает шанс впервые увидеть свою мать. Знакомство с этой женщиной полностью меняет жизнь Саши. Выбор между новой жизнью и возвращением в прошлое — самое сложное решение, которое предстоит принять

Главные роли в фильме исполнили Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова, Евгения Симонова, Сергей Соцердотский, Екатерина Агеева, Галина Петрова, Никита Дювбанов, Евгения Афонская, Юлия Меньшова и другие. Режиссером и автором сценария выступила Яна Климова-Юсупова, для которой «Просточеловек» — дебют в большом метре.

«Просточеловек» станет фильмом закрытия «Горький fest», который проходит в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля. В российский прокат картина выйдет 25 августа 2022 года.