Константин Богомолов приступил к съемкам проекта «Кеша» — второго для режиссера сериала после «Содержанок». Главные роли в ироничной драме о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины исполнили Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина и сам Богомолов.
По сюжету сериала, Иннокентий Мельников, или просто Кеша (Константин Богомолов) — успешный архитектор, за плечами которого три брака. Даже после разводов он поддерживает близкие отношения со своими женщинами — Леной (Александра Ребенок), Юлей (Юлия Александрова) и Варей (Юлия Снигирь). Однако привычный уклад нарушается, когда Кеша заводит еще одну любовницу — Аллу (Василиса Перелыгина). В результате оскорбленные женщины решают избавиться от Иннокентия.
По словам Богомолова, сценарий к «Кеше» от Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни») написан «абсолютно живым языком, и в нем прекрасным образом совмещаются драматизм и юмор, лиричность и определенная циничность, точнее — беспощадность, которая не отменяет сочувствие». «Это история с прекрасными ролями для прекрасных артистов, и так складывается проект, что в нем собирается замечательная команда», — отмечает режиссер.
Генеральный продюсер проекта — об идее сериала «Кеша»:
Несколько лет назад мне пришла в голову идея — сделать сериал про героя, который способен любить нескольких женщин. Это нередкое явление в нашей жизни, и очень многие могут вспомнить такие ситуации из своей жизни. Я пригласил замечательного писателя и драматурга Анну Козлову, с которой сотрудничаю уже давно. Мы обсудили, и она начала писать сценарий проекта, который сегодня условно называется «Кеша».
Сериал Константина Богомолова «Кеша» выйдет на сервисе Kion в 2023 году.
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