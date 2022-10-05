По сюжету сериала, Иннокентий Мельников, или просто Кеша (Константин Богомолов) — успешный архитектор, за плечами которого три брака. Даже после разводов он поддерживает близкие отношения со своими женщинами — Леной (Александра Ребенок), Юлей (Юлия Александрова) и Варей (Юлия Снигирь). Однако привычный уклад нарушается, когда Кеша заводит еще одну любовницу — Аллу (Василиса Перелыгина). В результате оскорбленные женщины решают избавиться от Иннокентия.

По словам Богомолова, сценарий к «Кеше» от Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни») написан «абсолютно живым языком, и в нем прекрасным образом совмещаются драматизм и юмор, лиричность и определенная циничность, точнее — беспощадность, которая не отменяет сочувствие». «Это история с прекрасными ролями для прекрасных артистов, и так складывается проект, что в нем собирается замечательная команда», — отмечает режиссер.