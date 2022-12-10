Американский институт кино назвал 10 лучших фильмов 2022 года

Фильмы выбирали деятели кино, историки кино, члены попечительского совета AFI и кинокритики. «В этом году, как никогда ранее, чествование сообщества художников, воплощающих мечты, имеет особое значение, поскольку они поднимали нам настроение в самые трудные времена и доказали силу этой великой формы искусства», — сказал президент и главный исполнительный директор AFI Боб Газзале.

Десятка лучших фильмов выглядит так: «Аватар: Путь воды», «Элвис», «Все везде сразу», «Фабельманы», «Нет», «Ее правда», «Тар», «Топ Ган: Мэверик», «Королева-воин», «Говорят женщины».

Эксперты также назвали лучшие сериалы: «Начальная школа Эбботт», «Медведь», «Лучше звоните Солу», «Хитрости», «Мо», «Дорога в тысячу ли», «Псы резервации», «Разделение», «Кто то где то», «Белый лотос».