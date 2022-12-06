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Metacritic подвел предварительные сериальные итоги 2022 года. Вот 16 лучших проектов

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Спойлер: нашумевший сиквел «Игры престолов» «Дом Дракона» пока занимает лишь 12 строчку рейтинга.

«Дом Дракона»

При составлении рейтинга портал Metacritic, собирающий отзывы о музыкальных альбомах, играх, фильмах и телевизионных шоу, опирается на топы крупных изданий, среди которых Polygon, IndieWire, Vulture, The New York Times, Los Angeles Times и Time. Также портал использует собственную формулу: по 3 балла начисляется за первое место, по 2 — за второе, по одному — за 3-10-е места или включение в нерейтинговый топ-10, далее — по 0,5 балла.

Предварительные сериальные итоги 2022 года — по версии Metacritic:

  1. «Лучше звоните Солу»
  2. «Разделение»
  3. «Медведь»
  4. «Андор»
  5. «Репетиция»
  6. «Псы резервации»
  7. «Барри»
  8. «Заговор сестер Гарви»
  9. «Дорога в тысячу ли»
  10. «Будет больно»,
  11. «Начальная школа Эбботт»
  12. «Дом Дракона»
  13. «Кто-то где-то»
  14. «С замиранием сердца»
  15. «Атланта»
  16. «Все к лучшему»

По итогам 2021 года лучшим сериалом был назван проект «Наследники» от HBO. В первую десятку также вошли «Хитрости», «Подземная железная дорога», «Псы резервации», «Белый лотос», «Мейр из Исттауна», «ВандаВижен», «Другие двое», «Тед Лассо» и «Убийства в одном здании».

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