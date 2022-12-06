Metacritic подвел предварительные сериальные итоги 2022 года. Вот 16 лучших проектов

Спойлер: нашумевший сиквел «Игры престолов» «Дом Дракона» пока занимает лишь 12 строчку рейтинга.
«Дом Дракона»
При составлении рейтинга портал Metacritic, собирающий отзывы о музыкальных альбомах, играх, фильмах и телевизионных шоу, опирается на топы крупных изданий, среди которых Polygon, IndieWire, Vulture, The New York Times, Los Angeles Times и Time. Также портал использует собственную формулу: по 3 балла начисляется за первое место, по 2 — за второе, по одному — за 3-10-е места или включение в нерейтинговый топ-10, далее — по 0,5 балла.
Предварительные сериальные итоги 2022 года — по версии Metacritic:
- «Лучше звоните Солу»
- «Разделение»
- «Медведь»
- «Андор»
- «Репетиция»
- «Псы резервации»
- «Барри»
- «Заговор сестер Гарви»
- «Дорога в тысячу ли»
- «Будет больно»,
- «Начальная школа Эбботт»
- «Дом Дракона»
- «Кто-то где-то»
- «С замиранием сердца»
- «Атланта»
- «Все к лучшему»
По итогам 2021 года лучшим сериалом был назван проект «Наследники» от HBO. В первую десятку также вошли «Хитрости», «Подземная железная дорога», «Псы резервации», «Белый лотос», «Мейр из Исттауна», «ВандаВижен», «Другие двое», «Тед Лассо» и «Убийства в одном здании».
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