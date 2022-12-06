Metacritic подвел предварительные сериальные итоги 2022 года. Вот 16 лучших проектов

При составлении рейтинга портал Metacritic, собирающий отзывы о музыкальных альбомах, играх, фильмах и телевизионных шоу, опирается на топы крупных изданий, среди которых Polygon, IndieWire, Vulture, The New York Times, Los Angeles Times и Time. Также портал использует собственную формулу: по 3 балла начисляется за первое место, по 2 — за второе, по одному — за 3-10-е места или включение в нерейтинговый топ-10, далее — по 0,5 балла.

Предварительные сериальные итоги 2022 года — по версии Metacritic:

«Лучше звоните Солу» «Разделение» «Медведь» «Андор» «Репетиция» «Псы резервации» «Барри» «Заговор сестер Гарви» «Дорога в тысячу ли» «Будет больно», «Начальная школа Эбботт» «Дом Дракона» «Кто-то где-то» «С замиранием сердца» «Атланта» «Все к лучшему»

По итогам 2021 года лучшим сериалом был назван проект «Наследники» от HBO. В первую десятку также вошли «Хитрости», «Подземная железная дорога», «Псы резервации», «Белый лотос», «Мейр из Исттауна», «ВандаВижен», «Другие двое», «Тед Лассо» и «Убийства в одном здании».