На «Ленфильме» стартует ретроспектива фильмов Динары Асановой

Ретроспектива откроется 28 ноября показом любовной драмы «Милый, дорогой, любимый, единственный…». «Это динамичный психологический триллер от Динары Асановой, где есть все: и артисты первой величины, и неповторимый Ленинград Асановой, и захватывающая, порой пугающая история любви. В центре сюжета — водитель Вадим и женщина с младенцем, которой во что бы то ни стало нужно попасть в аэропорт. Сам того не понимая, Вадим становится свидетелем чужой драмы», — говорят о ленте на «Ленфильме».

5 декабря на киностудии покажут фильм «Беда» 1977 года — историю семейного несчастья и остросоциальную картину о деградации человека, больного алкоголизмом. По сюжету, жизнь простого работяги Славки постепенно разрушается из-за пьянства. Его близкие не в силах ему помочь, а их опека лишь раздражает Вячеслава. В конце-концов он остается один, и только мать готова на все ради своего сына.

«Динара Асанова всегда стремилась к достоверности. В этом фильме, например, главный герой, алкоголик, беседует с настоящим психиатром. Образ обезображенной горем матери героя, по словам Асановой, получился почти документальным», — отмечают на «Ленфильме».

Ретроспектива пройдет в рамках выставки «Динара Асанова. Незнакомка», которая открылась в Культурно-выставочном центре «Ленфильма» 11 ноября. В экспозицию вошли реконструкции костюмов персонажей Асановой: это и образ Паши из «Пацанов», и зимний наряд Юльки из «Ключа без права передачи», и спортивная футболка с номером 5, доставшаяся в наследство главному герою «Не болит голова у дятла» Севке Мухину от брата баскетболиста. Показы фильмов в рамках ретроспективы начинаются в 20:30. Расписание на декабрь будет опубликовано позже на сайте «Ленфильма».

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