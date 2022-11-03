18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Выставка о жизни и творчестве режиссера Динары Асановой от кураторов проекта «Виктор Цой. Путь героя» открывается на «Ленфильме»

Поделиться:

В экспозицию вошли реконструкции костюмов персонажей Асановой: это и образ Паши из «Пацанов», и зимний наряд Юльки из «Ключа без права передачи», и спортивная футболка с номером 5, доставшаяся в наследство главному герою «Не болит голова у дятла» Севке Мухину от брата баскетболиста.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ленфильма»

Динара Асанова

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ленфильма»

Динара Асанова на съемках фильма "Пацаны"

Кураторами выставки стала арт-группа Doping Pong — Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, ранее работавшие над проектом «Виктор Цой. Путь героя» в Московском Манеже. Как отметили «Собака.ru» на «Ленфильме», для них это «очень личная история». «Doping Pong с самого детства любили искусство Асановой и взрослели во времена Ленинграда Динары. Картины режиссера навсегда запечатлели беззаботную, а иногда и такую мятежную юность. Именно поэтому организаторы выставки обращаются не только к поклонникам Динары, но и к новому поколению зрителей, для которых имя Динары Асановой почти не знакомо», — рассказывают представители киностудии.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ленфильма»

Кадр из фильма "Ключ без права передачи"

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ленфильма»

Кадр из фильма "Незнакомка"

Часть работы над экспозицией проходила в архивах «Ленфильма». Кураторы перебирали монтажные листы, находили давно забытые фотоснимки, держали в руках сценарии, где когда-то сама Динара Асанова делала пометки. «Это непередаваемые ощущения. Будто она стала присутствовать рядом с нами и работать вместе над выставкой» — рассказывают Мишенин и Маугли.

Ответственным этапом в подготовке к выставке стало знакомство с людьми, которые работали вместе с режиссером. От друзей и соратников Асановой кураторы выставки узнали, как девушке из Киргизии удалось запечатлеть Ленинград трогательнее, чем любой ленинградский кинорежиссер, как режиссер вовлекала в кино все свое окружение и как привязывалась к любимым актерам.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ленфильма»

Валерий Приемыхов в фильме "Пацаны"

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ленфильма»

Кадр из фильма "Рудольфио"

Отдельный зал выставки посвящен последнему фильму Асановой «Незнакомка», который так и не был закончен. Здесь представлено около пятидесяти минут оригинального материала, который был смонтирован более тридцати лет назад. «Впервые на большом экране все желающие, а не только узкий круг ценителей, увидят уникальные кадры «Незнакомки», которые успела снять Асанова», — отмечают на «Ленфильме».

В зале «Doping Pong Dinara» расположится выставка цифровой живописи. На картинах изображены переосмысленные образы из фильмов Динары Асановой в стерео-варио формате, созданные арт-группой. Кураторы отмечают, что эта «выставка в выставке» — посвящение творческого коллектива фильмам Динары. Здесь при помощи компьютерной живописи и лентикулярной печати оживают кадры из «Не болит голова у дятла» и сцены из фильма «Ключ без права передачи».

Одним из самых необычных залов на выставке станет пространство «Таймлайн». Он погружает в атмосферу школьного класса и заставляет вновь почувствовать себя школьниками, которые прогуливали уроки ради хорошего кино. Вместо географических или политических карт мира и таблицы Менделеева здесь фильмография Динары Асановой, а вместо портретов ученых на стенах — фотографии актеров, работавших с ней.

Выставка «Динара Асанова — Незнакомка» будет работать на петербургской киностудии «Ленфильм» с 12 ноября 2022 года ро 15 января 2023-го.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: