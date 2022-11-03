В экспозицию вошли реконструкции костюмов персонажей Асановой: это и образ Паши из «Пацанов», и зимний наряд Юльки из «Ключа без права передачи», и спортивная футболка с номером 5, доставшаяся в наследство главному герою «Не болит голова у дятла» Севке Мухину от брата баскетболиста.
Кураторами выставки стала арт-группа Doping Pong — Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, ранее работавшие над проектом «Виктор Цой. Путь героя» в Московском Манеже. Как отметили «Собака.ru» на «Ленфильме», для них это «очень личная история». «Doping Pong с самого детства любили искусство Асановой и взрослели во времена Ленинграда Динары. Картины режиссера навсегда запечатлели беззаботную, а иногда и такую мятежную юность. Именно поэтому организаторы выставки обращаются не только к поклонникам Динары, но и к новому поколению зрителей, для которых имя Динары Асановой почти не знакомо», — рассказывают представители киностудии.
Часть работы над экспозицией проходила в архивах «Ленфильма». Кураторы перебирали монтажные листы, находили давно забытые фотоснимки, держали в руках сценарии, где когда-то сама Динара Асанова делала пометки. «Это непередаваемые ощущения. Будто она стала присутствовать рядом с нами и работать вместе над выставкой» — рассказывают Мишенин и Маугли.
Ответственным этапом в подготовке к выставке стало знакомство с людьми, которые работали вместе с режиссером. От друзей и соратников Асановой кураторы выставки узнали, как девушке из Киргизии удалось запечатлеть Ленинград трогательнее, чем любой ленинградский кинорежиссер, как режиссер вовлекала в кино все свое окружение и как привязывалась к любимым актерам.
Отдельный зал выставки посвящен последнему фильму Асановой «Незнакомка», который так и не был закончен. Здесь представлено около пятидесяти минут оригинального материала, который был смонтирован более тридцати лет назад. «Впервые на большом экране все желающие, а не только узкий круг ценителей, увидят уникальные кадры «Незнакомки», которые успела снять Асанова», — отмечают на «Ленфильме».
В зале «Doping Pong Dinara» расположится выставка цифровой живописи. На картинах изображены переосмысленные образы из фильмов Динары Асановой в стерео-варио формате, созданные арт-группой. Кураторы отмечают, что эта «выставка в выставке» — посвящение творческого коллектива фильмам Динары. Здесь при помощи компьютерной живописи и лентикулярной печати оживают кадры из «Не болит голова у дятла» и сцены из фильма «Ключ без права передачи».
Одним из самых необычных залов на выставке станет пространство «Таймлайн». Он погружает в атмосферу школьного класса и заставляет вновь почувствовать себя школьниками, которые прогуливали уроки ради хорошего кино. Вместо географических или политических карт мира и таблицы Менделеева здесь фильмография Динары Асановой, а вместо портретов ученых на стенах — фотографии актеров, работавших с ней.
Выставка «Динара Асанова — Незнакомка» будет работать на петербургской киностудии «Ленфильм» с 12 ноября 2022 года ро 15 января 2023-го.
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