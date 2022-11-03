Отдельный зал выставки посвящен последнему фильму Асановой «Незнакомка», который так и не был закончен. Здесь представлено около пятидесяти минут оригинального материала, который был смонтирован более тридцати лет назад. «Впервые на большом экране все желающие, а не только узкий круг ценителей, увидят уникальные кадры «Незнакомки», которые успела снять Асанова», — отмечают на «Ленфильме».

В зале «Doping Pong Dinara» расположится выставка цифровой живописи. На картинах изображены переосмысленные образы из фильмов Динары Асановой в стерео-варио формате, созданные арт-группой. Кураторы отмечают, что эта «выставка в выставке» — посвящение творческого коллектива фильмам Динары. Здесь при помощи компьютерной живописи и лентикулярной печати оживают кадры из «Не болит голова у дятла» и сцены из фильма «Ключ без права передачи».

Одним из самых необычных залов на выставке станет пространство «Таймлайн». Он погружает в атмосферу школьного класса и заставляет вновь почувствовать себя школьниками, которые прогуливали уроки ради хорошего кино. Вместо географических или политических карт мира и таблицы Менделеева здесь фильмография Динары Асановой, а вместо портретов ученых на стенах — фотографии актеров, работавших с ней.

Выставка «Динара Асанова — Незнакомка» будет работать на петербургской киностудии «Ленфильм» с 12 ноября 2022 года ро 15 января 2023-го.

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