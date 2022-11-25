От «Уэнсдэй» Бертона до спешела «Стражей Галактики»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Уховертка» / Earwig (16+)

Кафкианский фильм Люсиль Хадзихалилович — жены Гаспара Ноэ, которая писала вместе с ним, в частности, сценарий «Входа в пустоту». Сюжет более, чем парадоксален: это история про девочку с ледяными зубами Мию, за которой присматривает взрослый мужчина по имени Альберт. Ребенок никогда не покидал квартиру, но однажды ее начинают готовить к будущему исходу. Картина участвовала в одной из программ кинофестиваля в Торонто, а на смотре в Сан-Себастьяне получила спецприз.

Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Wink, «Иви»