От «Уэнсдэй» Бертона до спешела «Стражей Галактики»: Что смотреть дома на этой неделе

Спешел «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» / The Guardians of the Galaxy Holiday Special, премьера (Disney+) (18+)

У популярных проектов потихоньку начинают выходить специальные выпуски, посвященные Рождеству. Так, спешел «Стражей Галактики» Джеймса Гана посвящен подготовке большой вечеринки для Питера Куилла (Крис Пратт). Ракета (Брэдли Купер), Грут (Вин Дизель), Небула (Карен Гиллан), Мантис (Пом Клементьефф) и Драксу (Дэйв Батиста)решают так подбодрить Звездного Лорда, скорбящего по погибшей возлюбленной (Зои Салдана). Приглашенной звездой 44-минутного шоу станет Кевин Бейкон в роли самого себя.

С 25 ноября, Disney+