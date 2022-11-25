От «Уэнсдэй» Бертона до спешела «Стражей Галактики»: Что смотреть дома на этой неделе

История про девочку Уэнсдэй из семейки Аддамс, рождественские «Стражи Галактики», документальный проект про загадочного Виктора Пелевина и новая абсурдистская комедия Квентина Дюпье «Невероятно, но факт» — рассказываем про главные онлайн-релизы этой недели.
Сериал «Казино» / Kajino, премьера (Disney+) (18+)
Звезда «Олдбоя» Чхве Мин-сик возвращается к сериалам — он не снимался в них 28 лет. Это история про потерявшего когда-то бизнес «короля казино», который пытается вновь добиться успеха в азартных играх. Помимо Чхве Мин-сика, в касте Хо Сон-тхэ из «Игры в кальмара» и Ли Дон-хви из «Служанки». Режиссером выступил автор боевика «Криминальный город» Кан Юн-сон.
С 21 ноября, Disney+
Фильм «Пелевин» (16+)
Документальный фильм Родиона Чепеля («Дуров») посвящен одному из самых таинственных писателей современной России — Виктору Пелевину. Лента вышла в день его 60-летия. В процессе создания картины Чепель встретился с другом детства Пелевина Евгением Петренко, одногруппником по Литинституту и писателем Виктором Куллэ, художником и музыкантом Гермесом Зайготтом, бывшим редактором книг писателя Ольгой Аминовой. Также в кадре появляются первый главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, снимавшая литератора для одного из номеров, и литкритик Галина Юзефович. Мы рассказывали о фильме здесь.
C 22 ноября, Kion
Сериал «Добро пожаловать в Чиппендейлс» / Welcome to Chippendales, премьера (Hulu) (18+)
Драматический сериал основан на реальных событиях. В 1970-е работающий в супермаркете Сомен Банерджи (Кумэйл Нанджиани) придумывает революционную идею: открыть стриптиз-клуб для женщин. Постепенно бизнес начинает процветать, но его бывший хореограф Ник (Мюррэй Бартлетт) превращается из союзника в конкурента. Тогда Сомен решает от него избавиться. Режиссерами проекта стали Ричард Шепард («Рассказ служанки») и Мэтт Шекман («Пацаны»).
С 22 ноября, Hulu
Сериал «Уэнсдэй» / Wednesday, премьера (Netflix) (18+)
Тим Бертон дебютирует в сериалах историей про Уэнсдэй — девочку из семейки Аддамс. Речь пойдет о ее подростковых годах. Уэнсдэй (Дженна Ортега) учится в академии Nevermore, пытается выстроить отношения с одноклассниками, разгадать тайну семьи и разыскать местного маньяка. Мортишей Аддамс в этой версии стала Кэтрин Зета-Джонс, Гомесом Аддамсом — Луис Гусман. Также в сериале появляется и Кристина Риччи, игравшая Уэнсдэй в 1990-х.
С 23 ноября, Netflix
Фильм «Странный мир» / Strange World (18+)
Анимационный фильм Дона Холл («Моана» и «Райя») и сценариста Ки Нгуйена (он здесь еще и сорежиссер) про семью искателей приключений Клэйдов. Вернее, страсть к скитаниям испытывал отец Джагер (Деннис Куэйд), его сын (Джейк Джилленхол) ведет тихую жизнь фермера, пока миру не начнет угрожать экологическая катастрофа.
С 23 ноября, Disney+
Сериал «Шак» / Shaq, премьера (HBO) (18+)
Про легендарного баскетболиста Шакила О’Нила уже снимали документальные проекты. Новый мини-сериал обещает максимально подробно исследовать его путь не только, как спортсмена, но и поп-иконы, а еще — мужа, отца и сына. Все это — в максимально комплементарной форме, хотя и откровенно.
С 24 ноября, HBO, «Амедиатека»
Фильм «Между жизнью и смертью» / Entre la vie et la mort (18+)
Триллер Джордано Гедерлини — одного из сценаристов «Отверженных» 2019 года — рассказывает о машинисте метро Лео (Антонио де ла Торре). Его сын, которого он не видел много лет, совершает самоубийство. Лео пытается выяснить, почему тот покончил с собой. Параллельно расследование ведет полиция. Следовательница Вирджини (Марина Вакт) обнаруживает, что о прошлом самого машиниста ничего не известно.
Уже вышел, «Кинопоиск», Kion, Okko, Wink
«Ресторан по понятиям», 2 сезон (Premier, ТНТ) (18+)
Продолжение комедии, эксплуатирующей уже поднадоевшую тему «бандиты из 1990-х в нынешних реалиях». Зато в касте проекта, на радость фанатам «Бригады», Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев. Это история о том, как вор Шустрый с друзьями открывает ресторан по соседству с банком, чтобы тот ограбить тот. Но общепит вдруг становится популярным. Во втором сезоне у них появится конкурент — веганское заведение по соседству.
С 24 ноября, Premier
Фильм «Невероятно, но факт» / Incroyable mais vrai (16+)
Новая картина Квентина Дюпье («Оленья кожа», «Жвалы») — как и всегда, абсурдистская комедия со множеством самых фантастических допущений и перевертышей. Алан и Мари — супружеская пара за 40 — переезжают в дом своей мечты в пригороде. Но риэлтор предупреждает: то, что находится в подвале, может круто изменить их жизнь.
С 24 ноября, Okko
Спешел «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» / The Guardians of the Galaxy Holiday Special, премьера (Disney+) (18+)
У популярных проектов потихоньку начинают выходить специальные выпуски, посвященные Рождеству. Так, спешел «Стражей Галактики» Джеймса Гана посвящен подготовке большой вечеринки для Питера Куилла (Крис Пратт). Ракета (Брэдли Купер), Грут (Вин Дизель), Небула (Карен Гиллан), Мантис (Пом Клементьефф) и Драксу (Дэйв Батиста)решают так подбодрить Звездного Лорда, скорбящего по погибшей возлюбленной (Зои Салдана). Приглашенной звездой 44-минутного шоу станет Кевин Бейкон в роли самого себя.
С 25 ноября, Disney+
Сериал «Крапополис» / Krapopolis, премьера (Fox) (18+)
Анимационный комедийный сериал придумал Дэн Хармон, создатель «Рика и Морти». В Древней Греции люди, боги и монстры живут, как одна большая дисфункциональная семья. А еще — пытаются управлять полисом. В озвучивании сериала приняли участие Ричард Айоади («Субмарина»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»), Бен Стиллер и многие другие.
С 27 ноября, Fox
Фильм «Уховертка» / Earwig (16+)
Кафкианский фильм Люсиль Хадзихалилович — жены Гаспара Ноэ, которая писала вместе с ним, в частности, сценарий «Входа в пустоту». Сюжет более, чем парадоксален: это история про девочку с ледяными зубами Мию, за которой присматривает взрослый мужчина по имени Альберт. Ребенок никогда не покидал квартиру, но однажды ее начинают готовить к будущему исходу. Картина участвовала в одной из программ кинофестиваля в Торонто, а на смотре в Сан-Себастьяне получила спецприз.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Wink, «Иви»
Фильм «Дополнительный урок» (16+)
Детективная драма про школьный шутинг с Юлией Александровой и Кириллом Кяро. Патрульная Вера в одиночку устраняет студента колледжа, предотвратив массовый расстрел в учебном заведении. Но обрез из которого тот стрелял вдруг исчезает, а она становится обвиняемой в деле об убийстве при превышении должностных полномочий. Единственный, кто ей верит, бесплатный адвокат, которого назначили по закону.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko
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