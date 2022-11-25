В России работают над созданием своей супергеройской вселенной

«Да, способна, и более того - над этим сейчас все работают. Очень многие, по крайней мере, кого я знаю. Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории - это обязательно произойдет», — рассказал Александр.

Глава компании Headshot creative production Филипп Нестеров считает, что главной проблемой в создании такого рода контента является отсутствие отечественной литературы, которая могла бы лечь в основу. «Над этим работают, но почему это сложно. Дело в том, что киновселенные DC, Marvel, подобные, они имеют фундаментальную историю, которая основана либо на литературе, на книгах, либо на комиксах. А у нас сейчас вселенные создают через комикс - еще ничего не написано, но уже кинематографически создают вселенную. Это гораздо сложнее. Это возможно, но просто занимает больший объем времени», — отметил он.

Еще эксперты попросили не ждать от российских проектов мировой славы. Основные причины - сложность перевода с русского языка на другие языки мира и отличие культурных кодов.

«Нужно отдавать себе отчет в том, что пространство, в котором распространяется контент на английском языке, в разы больше - по сути оно равно пространству всего мира. Это была осмысленная стратегия по завоеванию контентного рынка, который сегодня принадлежит в мировом масштабе английскому языку, контенту, производимому в Америке. Русский язык отделен большим забором от всего остального мира, потому что переводить сложно и культурные коды другие, герои наши не так понятны, - сказал он. - Поэтому будут ли супергеройские киновселенные такого же масштаба в ближайший год - мне кажется, достаточно сложно было бы предполагать, что что-то будет. Но то, что появятся супергерои отечественные, я в этом не сомневаюсь. Есть ряд крутейших комиксов, и я их сейчас вижу. И я точно понимаю, что вот-вот кто-то возьмется и это сделает», — отметили в заключении.

Недавно стало известно, что «Ленфильм» снимет сериал о современных витязях. «Мстители» и «Хранители» стали источниками вдохновения.