Как рассказали «Собака.ru» в «Ленфильме», 8-серийный проект «Витязи» — «жанровый эксперимент» петербургской киностудии, призванный адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежной аудитории, а также сделать так, чтобы «Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем супергерои из блокбастеров и комиксов».

«Это сложносочиненная супергероика в духе «Хранителей» Алана Мура, где за основу берутся герои и сюжеты отечественного фольклора. Обращаясь к материалу сказок и былин, авторы «Витязей» хотят доказать, что из нашего фольклора может получиться что-то не менее интересное (и популярное), чем «Мстители» или «Хранители», — отмечают в «Ленфильме».

На сегодняшний команда проекта разрабатывет сценарий. В дримкасте заявлены Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Максим Суханов, Петр Красилов, Лиза Янковская и Виктория Исакова. Съемки сериала планируют начать в 2023 году.

«В последние годы в нашем кино все чаще обращаются к героям фольклора, но делают это больше в комедийном или эпизодическом формате. А вместе с тем в русском культурном каноне и сказках можно найти сотни готовых идей для сценариев, десятки объемных героев и невероятно богатую фактуру. «Витязи» — исследование этого бескрайнего сказочного пространства, поиск мотивов, созвучных и понятных современным зрителям» — отмечает председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук.