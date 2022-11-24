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Кино и сериалы

О Рианне снимут документальный фильм

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Он расскажет о ее возвращении на сцену перед выступлением на Суперкубке. Сервис Apple TV+ и певица уже заключили сделку.

Съемки пройдут во время репетиций и встреч в преддверии Суперкубка. По замыслу авторов это позволит показать нынешнюю жизнь Рианны, после рождения первенца. «Существует огромный аппетит ко всему, что связано с Рианной, тем более что это будет ее крупное возвращение на сцену впервые за много лет. Рианна — огромная сила, с которой нужно считаться, когда дело касается музыки, поэтому Apple заплатила миллионы», — рассказал The Sun источник в музыкальной индустрии.

Напомним, что певица в этом году выпустила уже два сингла, после шестилетнего перерыва. Обе композиции стали саундтреками к сиквелу «Черной пантеры». Предыдущий сольный релиз Рианны состоялся в январе 2016 года. Тогда вышел ее восьмой студийный альбом «Anti».

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