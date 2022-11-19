По роману-антиутопии «Атлант расправил плечи» снимут сериал

«Когда в 2020 году мы решили заняться развлекательным контентом, мое видение в то время состояло в том, чтобы представить основополагающую работу Айн Рэнд, о творческой силе экономической свободы и ужасных последствиях ее потери,на экране в виде сериала премиум-класса», — сказал один из продюсеров Джереми Боринг во время презентации.

Действие книги развивается в антиутопических США, где частный бизнес страдает от все более обременительных законов и правил. По сюжету руководительница железнодорожной компании Дэгни Таггарт и ее любовник магнат Хэнк Реарден обнаруживают, что загадочная фигура по имени Джон Голт убеждает других руководителей бизнеса отказаться от своих компаний и исчезнуть.

Недавно стало известно, что Грета Гервиг снимет два фильма по вселенной «Хроник Нарнии» для Netflix.Куратором возможного продолжения кинофраншизы назначен Мэтью Олдрич, выступивший соавтором сценариев к анимационным картинам «Тайна Коко» и «Базз Лайтер».