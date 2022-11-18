Ивлеева, Суинтон и «1899»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Черная весна», премьера (Start) (18+)

Поэтичная драма про подростков со звездой российских сериалов про тинейджеров Глебом Калюжным в главной роли. 17-летний Мел (как раз Калюжный) живет в приморском городе, он безответно и безнадежной влюблен в свою подругу Анжелу (Анастасия Красовская из «Герды») и готов на все, чтобы защитить ее честь. Даже создать дуэльный клуб, как во времена Пушкина. Режиссерами проекта стали супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова — авторы пронзительного «Зимнего пути». Нашу рецензию на проект читайте здесь.

С 16 ноября, Start