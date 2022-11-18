Ивлеева, Суинтон и «1899»: Что смотреть дома на этой неделе

Мистический хоррор от авторов хитовой «Тьмы» «1899», литературная сказка «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой, поэтичная история о подростках и дуэлях «Черная весна» с Глебом Калюжным и драма «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой — рассказываем про главные фильмы и сериалы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Три тысячи лет желаний» / Three Thousand Years of Longing (18+)
Экранизация повести обладательницы Букеровской премии, британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"» вышла на киноплатформах. Главные роли в фэнтези играют Тильда Суинтон и Идрис Эльба, а ее режиссером стал создатель франшизы «Безумный Макс» Джордж Миллер. Заточенный в бутылку джинн попадет в руки ученой-филолога. Но она слишком хорошо знает мировую литературу и то, как заканчиваются истории про три желания, поэтому не торопится их загадывать.
Уже вышел, Окко, Kion, Wink, «Кинопоиск»
Сериал «Телепузики» / Teletubbies, премьера (Netflix) (0+)
Иногда легенды ТВ возвращаются. На Netflix покажут перезапуск детского шоу про Тинки-Винки, Дипси, Ля-ля и По, обожающих обниматься и поедать пузи-блинчики. Рассказчиком в ребуте стал актер Титус Берджесс из «Несгибаемой Кимми Шмидт».
С 14 ноября, Netflix
Сериал «Черная весна», премьера (Start) (18+)
Поэтичная драма про подростков со звездой российских сериалов про тинейджеров Глебом Калюжным в главной роли. 17-летний Мел (как раз Калюжный) живет в приморском городе, он безответно и безнадежной влюблен в свою подругу Анжелу (Анастасия Красовская из «Герды») и готов на все, чтобы защитить ее честь. Даже создать дуэльный клуб, как во времена Пушкина. Режиссерами проекта стали супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова — авторы пронзительного «Зимнего пути». Нашу рецензию на проект читайте здесь.
С 16 ноября, Start
Сериал «Санта-Клаусы» / The Santa Clauses, премьера (Disney+) (12+)
К Рождеству стоит готовиться заранее, поэтому продолжение семейной трилогии про жизнь Санта-Клауса выйдет в середине ноября. Протагониста вновь играет Тим Аллен. Санта устал, готов уйти в отставку и ищет преемника, проводя собеседования со всевозможными кандидатами. Помимо Аллена, к своей роли также вернулся Дэвид Крамхолц, играющий эльфа Бернарда.
С 16 ноября, Disney+
Сериал «1899» / 1899, премьера (Netflix) (18+)
Команда хитовой «Тьмы» — Баран бо Одара и Янтье Фризе — придумали новый мистический хоррор, который вполне может повторить ее успех. 1899 — это год, когда мигранты отправляются из Лондона за океан: в Америку. Но до места назначения они не доплывают, столкнувшись с кораблем, который считался пропавшим. В проекте снялись актеры, говорящие на разных языках. Это Анайрин Барнард («Дюнкерк»), Мигель Бернардо («Элита»), Эмили Бичем («Круэлла»), Антон Лессер («Пираты Карибского моря: На странных берегах») и Мацей Мусял («Ведьмак»).
С 17 ноября, Netflix
Сериал «Флейшман в беде» / Fleishman Is in Trouble, премьера (Hulu) (18+)
Драматический сериал с отличным актерским составом основан на книге Тэффи Бродессер-Акнер. Тоби (Джесси Айзенберг) в разводе с Рэйчел (Клэр Дэйнс), он ходит по свиданиям и наслаждается одиночеством. Но однажды бывшая жена исчезает, а ему приходится в одиночку заботиться о детях. В касте проекта также Лиззи Каплан, Кристиан Слэйтер, Адам Броди и Джош Рэднор (Тед Мосби из «Как я встретил вашу маму»). Среди режиссеров сериала — работавшие над «Наследниками» Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини и команда «Маленькой мисс Счастье»: Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис.
С 17 ноября, Hulu
Сериал «С нуля», премьера (Premier) (18+)
Оперный и театральный режиссер Василий Бархатов («Атомный Иван») вновь попробует себя в сериальном формате детективным триллером о ярких нулевых и сдержанной современности. Кузины Лена и Наташа (Маруся Фомина и Надежда Калеганова) в 2008 году жили вместе и мечтали о красивой жизни и богатых поклонниках. В 2020-х они стали непримиримыми врагами, находятся на разных континентах и не общаются. Но им приходится встретиться на похоронах. В сериале сыграли Павел Табаков, Виктория Клинкова, Максим Виторган, Сергей Чонишвили и Виталий Кищенко.
С 17 ноября, Premier
Сериал «Прощай навсегда» / Dead to Me, 3 сезон (Netflix) (18+)
Черная комедия с Кристиной Эпплгейт и Линдой Карделлини о сложных взаимоотношениях двух женщин выходит на финишную прямую. Напомним, героини познакомились на групповой терапии, помогающей справиться с горем. Одна из них недавно потеряла мужа (его сбили во время вечерней пробежки), другая никак не может забеременеть. Но вскоре выяснится, что связаны они не только переживанием непростого периода в жизни.
С 17 ноября, Netflix
Сериал Фильм «Вихрь» / Vortex (16+)
В главных ролях в своей драме об угасающей пожилой паре Гаспар Ноэ снял классика итальянского джалло Дарио Ардженто и Франсуазу Лебрун, музу Жана Эсташа, снимавшуюся в «Мамочке и шлюхе». По сюжету они страдают от деменции, а у их сына (Алекс Лутц) проблемы с наркотиками. Как нельзя лучше фильм описывает его же слоган: «Жизнь — это короткая вечеринка, которая скоро будет забыта».
С 17 ноября, «Кинопоиск», Оkko
Сериал «Сексуальная жизнь студенток» / Sex Lives Of College Girls, 2 сезон (HBO Max) (18+)
Продолжение комедии в духе «Секса в большом городе» и его антипода «Девочек» с Полин Шаламе (сестрой Тимоти Шаламе), Амрит Каур, Рене Рэпп и Альей Скотт в главных ролях. Они играют студенток колледжа, вступающих во взрослую жизнь со всеми предсказуемыми инициациями вроде алкоголя, секса и первых сердечных драм. Во втором сезоне героини, например, попытаются организовать в университете мужской стриптиз и разобраться с учебными долгами. Автор проекта — актриса и сценаристка Минди Калинг («Офис»).
С 18 ноября, HBO Max, «Амедиатека»
Сериал «Корпорация „Заговор“» / Inside Job, 2 сезон (Netflix) (18+)
Создатели «Гравити Фолз» Алекс Хирш и Сион Такэути придумали новую комедийную анимационную историю — на этот раз про теории заговоров. Ее главная героиня Рейган (Лиззи Каплан) работает в компании Cognito, Inc., основная задача которой — не дать миру узнать, что все конспирологические вещи на самом деле являются правдой. Первая часть проекта вышла в октябре 2021-го, вторая часть (по сути, сезон) стартует сейчас.
С 18 ноября, Netflix
Сериал «Монастырь», премьера («Кинопоиск») (18+)
Внезапно исчезнувший из программы фестиваля «Новый сезон» сериал Александра Молочникова («Скажи ей») все-таки выйдет в ноябре. Сюжет похож на комедию «Непослушник», только тут это драма, а главная героиня — женщина. Тусовщица Мария (Анастасия Ивлеева) вынуждена скрываться в монастыре, где встречает батюшку Варсонофия (Филипп Янковский), его сына Юру (Марк Эйдельштейн) и настоятельницу (Наталья Кудряшова).
С 19 ноября, «Кинопоиск»
Сериал «Мой питомец — псих» / HouseBroken, 2 сезон (Fox) (16+)
Продолжение анимационной комедии, в которой домашние питомцы жалуются пуделихе Хани на невыносимую жизнь со своими хозяевами. Все это — в рамках психотерапии для животных. Хани в сериале озвучила звезда «Друзей» Лиза Кудроу.
С 20 ноября, Fox
Фильм «Похожий человек» (18+)
Второй полнометражный фильм Семена Серзина — на этот раз с ним самим в главной роли. Как и его дебют «Человек из Подольска», «Похожий человек» вновь основан на пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова. Следователь (сам Серзин) выясняет, что же случилось с гражданином Ивановым. Тот вышел из окна на окраине Петербурге. Среди опрашиваемых — отчим Иванова (Сергей Уманов), издатель (Виктория Исакова), священник (Фрол Фролов) и глава бюро ритуальных услуг (Максим Виторган).
Уже вышел, «Кинопоиск», Окко, Wink
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