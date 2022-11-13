Милота дня: посмотрите как выглядят персонажи «Тома и Джерри» в новой японской адаптации

Персонажи в японском стиле выглядят округленными и милыми, в отличие от классики, и в более мягких цветах. Студия подготовила семь часов обновленного материала и приурочила его ко Дню сыра.

В обновленной версии также появился и Таффи, племянник Джерри. При этом классический серии мультфильма продолжат выходить. А кавайная адаптация лишь разовая. Продюсеры описывают короткие ролики как «добавление кавайности юмористическим и добродушным дракам, в которые всегда ввязываются Том и Джерри».

На дня вышел трейлер мультфильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо. Это переосмысление сказки Карло Коллоди от оскароносного режиссера и автора «Аллеи кошмаров» и «Формы воды».