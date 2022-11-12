В России возвращается популярность к DVD-дискам

Исследователи говорят, что пик интереса к дискам пришелся на второй квартал, когда спрос год к году вырос в три раза. На диски Blu-ray приходится основной объем продаж физических дисков с фильмами. А маркетплейс Ozon сообщает о возросшей потребности в DVD-плеерах: продажи увеличились на 40%.

Комментируя динамику продаж дисков формата Blu-ray, в Ozon отметили, что пик их продаж пришелся на 2019 год, когда онлайн-кинотеатры и другие стриминговые платформы были менее развиты. Сейчас его выбирают покупатели, особенно требовательные к качеству изображения и звука.

В Ozon тем не менее предположили, что рост спроса на физические носители может быть обусловлен и тем, что «многим россиянам привычнее смотреть мультимедийный контент без привязки к покрытию сети, скорости интернета и доступности стриминговых сервисов».

Напомним, что на прошлых выходных кинотеатры собрали рекордную с февраля выручку. По предварительным подсчетам аналитиков Kinobusiness.com, за уикенд 5-6 ноября доход российских кинотеатров составил 550-555 миллионов рублей.