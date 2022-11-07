Сборы российских кинотеатров превысили 550 млн рублей за уикенд — впервые с февраля

По предварительным подсчетам аналитиков Kinobusiness.com, за уикенд 5-6 ноября выручка российских кинотеатров составила 550-555 миллионов рублей. В последний раз доходы выше этой суммы фиксировались почти девять месяцев назад — 589,66 миллиона рублей за уикенд 17-20 февраля.

В феврале почти 60% сборов пришлось на долю голливудских релизов «Анчартед: На картах не значится» и «Смерть на Ниле», сейчас же, отмечают аналитики, наблюдается «тотальная доминация отечественного кино». По итогам минувшего воскресенья, 6 ноября, российские фильмы заняли первые семь строчек кинопрокатного чарта и первые шесть — с учетом релизов в странах СНГ.

Среди российского кино в прокате лидирует «Сердце пармы» с Александром Кузнецовым в главной роли: экранизация романа Алексея Иванова заработала 33,7 миллиона рублей в субботу и может рассчитывать на 104-106 миллионов рублей в пятый уикенд. «За всю историю современного российского кинопроката так долго возглавлял чарт только «Аватар», при этом по сравнению с прошлой неделей намечается рост сборов на 32-34%», — резюмировали аналитики.

Напомним, ранее стало известно, что кассовые сборы российских кинотеатров за год упали на 70%. Суммарный доход отечественного кинопроката в сентябре 2022 года составили 1,034 миллиарда рублей — это на 3% больше показателей августа и на 70% меньше бокс-офиса сентября-2021.