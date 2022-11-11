Слияние мира монстров, людей и эльфов в тизере сериала «Ведьмак: Происхождение»

Приквел расскажет о событиях, развернувшихся за 1200 лет до действия оригинального сериала. В это время был создан первый прототип Ведьмака, а миры монстров, людей и эльфов слились воедино. Главную роль в шоу сыграет Мишель Йео, известная по фильмам «Всё везде и сразу» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Помимо нее, в сериале примут участие Лоуренс О Фуаран, София Браун и Джейкоб Коллинз-Леви.

Предыстория будет состоять из 4 серий. Зрителей, как всегда будут ждать сцены битв, магия и известные персонажи. Напомним, что премьера назначена на 25 декабря.

Ранее стало известно, что нас ждет новый ведьмак. Лиам Хемсворт заменит Генри Кэвилла в четвертом сезоне. Это связано с его участием в съемках новой части Супермена.