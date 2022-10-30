Нас ждет новый ведьмак. Лиам Хемсворт заменит Генри Кэвилла в четвертом сезоне

О таком решении Netflix фанаты узнали из Twitter. «Мое путешествие в образе Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и свои мечи в четвертом сезоне», — заявил Кэвилл.

Хемсворт признался, что в течение многих лет был фанатом Геральта в исполнении Кэвилла, а теперь рад присоединиться к проекту. «Как фанат «Ведьмака», я на седьмом небе от возможности сыграть Геральта из Ривии», — сказал он. «Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды правления и позволяет взять клинки Белого Волка в следующую главу его приключений. Генри, я был вашим поклонником в течение многих лет, и меня вдохновило то, что вы привнесли в любимого персонажа»..

Напомним, что последний сезон «Ведьмака» с Генри Кэвиллом в главной роли выйдет летом следующего года. Но уже в декабре стартует новый проект данной вселенной «Ведьмак. Происхождение». Он станет приквелом основной истории.