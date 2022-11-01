Тильда Суинтон в образе сразу двух главных героинь в трейлере фильма «Вечная дочь»

Мать и дочь возвращаются в родной дом, где им предстоит столкнуться с тайнами прошлого.
«Вечная дочь» — детективная драма от режиссера Джоанны Хогг, исполнительным продюсером которой выступил Мартин Скорсезе. По сюжету, после долгого перерыва мать и дочь, роль которых исполнила Тильда Суинтон, возвращаются в семейное гнездо — некогда величественное поместье, которое превратилось в почти пустой отель, наполненный тайной. Теперь им предстоит столкнуться с давно похороненными тайнами и разгадать загадки прошлого.
Съемки британо-американской ленты проходили в Уэльсе в условиях строгой секретности из-за пандемии коронавируса. Это позволило в максимально короткие сроки завершить работу над картиной.
Премьера фильма «Вечная дочь» состоялась в рамках конкурсной программы 79-го Венецианского кинофестиваля. Роли в картине, помимо Суинтон, исполнили Джозеф Майделл, Карли-София Дейвис, Альфи-Санки Грин, Август Джоши, Зинниа Дэис-Куки и другие.
Мировая премьера фильма «Вечная дочь» запланирована на 2 декабря 2022 года.
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