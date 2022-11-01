Тильда Суинтон в образе сразу двух главных героинь в трейлере фильма «Вечная дочь»

«Вечная дочь» — детективная драма от режиссера Джоанны Хогг, исполнительным продюсером которой выступил Мартин Скорсезе. По сюжету, после долгого перерыва мать и дочь, роль которых исполнила Тильда Суинтон, возвращаются в семейное гнездо — некогда величественное поместье, которое превратилось в почти пустой отель, наполненный тайной. Теперь им предстоит столкнуться с давно похороненными тайнами и разгадать загадки прошлого.