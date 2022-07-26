Фильмом открытия стала лента «Белый шум» режиссера Ноа Баумбака. Вне конкурса представят десять документальных лент и 10 художественных — в том числе сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна, новый сезон «Королевства» Ларса фон Триера, вестерн «Умереть за доллар» Уолтера Хилла, триллеры «Не волнуйся, солнышко» Оливии Уайлд и «Мастер-садовник» Пола Шрейдера.

79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября в Венеции. Подробности программы можно посмотреть здесь.