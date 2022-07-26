Венецианский кинофестиваль объявил программу 79-го сезона. В этом году в основном конкурсе будут участвовать фильмы Луки Гуаданьино, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и других режиссеров.
Основной конкурс 79-го Венецианского кинофестиваля:
- «Белый шум», режиссер Ноа Баумбак;
- «Повелитель муравьев», режиссер Джанни Амелио;
- «Кит», режиссер Даррен Аронофски;
- «Необъятность», режиссер Эмануэле Криалезе;
- «Сент-Омер», режиссер Элис Диоп;
- «Блондинка», режиссер Эндрю Доминик;
- «Тар», режиссер Тодд Филд;
- «Любите жизнь», режиссер Кодзи Фукада;
- «Бардо, или лжехроника горстки истин», режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту;
- «Афина», режиссер Ромен Гаврас;
- «Целиком и полностью», режиссер Лука Гуаданьино;
- «Вечная дочь», режиссер Джоанна Хогг;
- «За стеной», режиссер Вахид Джалильванд;
- «Банши Инишира», режиссер Мартин МакДона;
- «Аргентина, 1985», режиссер Сантьяго Митре;
- «Кьяра», режиссер Сузанна Никкьярелли;
- «Моника», режиссер Андреа Паллаоро;
- «Никаких медведей», режиссер Джафар Панахи;
- «Вся красота и кровопролитие», режиссер Лора Потрайс;
- «Пара», режиссер Фредерик Вайсман;
- «Сын», режиссер Флориан Зеллер;
- «Наши узы», режиссер Рошди Зем;
- «Дети других людей», режиссер Ребекка Злотовски.
Программа «Горизонты»:
- «Принцесса», режиссер Роберто Де Паолис;
- «Жертва», режиссер Михал Блашко;
- «On the Fringe», режиссер Хуан Диего Ботто;
- «Trenque Lauquen», режиссер Лаура Читарелла;
- «Vera», режиссеры Тицца Кови и Райнер Фриммель;
- «Innocence», режиссер Гай Давиди;
- «Blanquita», режиссер Фернандо Гуццони;
- «For My Country», режиссер Рашид Хами;
- «A Man», режиссер Кэй Исикава;
- «Bread and Salt», режиссер Дамиан Кокур;
- «Luxembourg, Luxembourg», режиссер Антонио Лукич;
- «Ti Mangio il Cuore», режиссер Пиппо Маццапеза;
- «To The North», режиссер Михай Минкан;
- «Autobiography», режиссер Макбул Мубарак;
- «The Sitting Duck», режиссер Жан-Поль Саломе;
- «World War III», режиссер Хуман Сейеди;
- «The Happiest Man In The World», режиссер Теона Стругар Митевска;
- «The Bride», режиссер Сержиу Трефо.
Фильмом открытия стала лента «Белый шум» режиссера Ноа Баумбака. Вне конкурса представят десять документальных лент и 10 художественных — в том числе сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна, новый сезон «Королевства» Ларса фон Триера, вестерн «Умереть за доллар» Уолтера Хилла, триллеры «Не волнуйся, солнышко» Оливии Уайлд и «Мастер-садовник» Пола Шрейдера.
79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября в Венеции. Подробности программы можно посмотреть здесь.
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