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Лука Гуаданьино, Алехандро Гонсалес Иньярриту и другие стали участниками основного конкурса 79-го Венецианского кинофестиваля

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Венецианский кинофестиваль объявил программу 79-го сезона. В этом году в основном конкурсе будут участвовать фильмы Луки Гуаданьино, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и других режиссеров.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFF

Основной конкурс 79-го Венецианского кинофестиваля:

  • «Белый шум», режиссер Ноа Баумбак;
  • «Повелитель муравьев», режиссер Джанни Амелио;
  • «Кит», режиссер Даррен Аронофски;
  • «Необъятность», режиссер Эмануэле Криалезе;
  • «Сент-Омер», режиссер Элис Диоп;
  • «Блондинка», режиссер Эндрю Доминик;
  • «Тар», режиссер Тодд Филд;
  • «Любите жизнь», режиссер Кодзи Фукада;
  • «Бардо, или лжехроника горстки истин», режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту;
  • «Афина», режиссер Ромен Гаврас;
  • «Целиком и полностью», режиссер Лука Гуаданьино;
  • «Вечная дочь», режиссер Джоанна Хогг;
  • «За стеной», режиссер Вахид Джалильванд;
  • «Банши Инишира», режиссер Мартин МакДона;
  • «Аргентина, 1985», режиссер Сантьяго Митре;
  • «Кьяра», режиссер Сузанна Никкьярелли;
  • «Моника», режиссер Андреа Паллаоро;
  • «Никаких медведей», режиссер Джафар Панахи;
  • «Вся красота и кровопролитие», режиссер Лора Потрайс;
  • «Пара», режиссер Фредерик Вайсман;
  • «Сын», режиссер Флориан Зеллер;
  • «Наши узы», режиссер Рошди Зем;
  • «Дети других людей», режиссер Ребекка Злотовски.
Pascal Le Segretain/Getty Images

Программа «Горизонты»:

  • «Принцесса», режиссер Роберто Де Паолис;
  • «Жертва», режиссер Михал Блашко;
  • «On the Fringe», режиссер Хуан Диего Ботто;
  • «Trenque Lauquen», режиссер Лаура Читарелла;
  • «Vera», режиссеры Тицца Кови и Райнер Фриммель;
  • «Innocence», режиссер Гай Давиди;
  • «Blanquita», режиссер Фернандо Гуццони;
  • «For My Country», режиссер Рашид Хами;
  • «A Man», режиссер Кэй Исикава;
  • «Bread and Salt», режиссер Дамиан Кокур;
  • «Luxembourg, Luxembourg», режиссер Антонио Лукич;
  • «Ti Mangio il Cuore», режиссер Пиппо Маццапеза;
  • «To The North», режиссер Михай Минкан;
  • «Autobiography», режиссер Макбул Мубарак;
  • «The Sitting Duck», режиссер Жан-Поль Саломе;
  • «World War III», режиссер Хуман Сейеди;
  • «The Happiest Man In The World», режиссер Теона Стругар Митевска;
  • «The Bride», режиссер Сержиу Трефо.

Фильмом открытия стала лента «Белый шум» режиссера Ноа Баумбака. Вне конкурса представят десять документальных лент и 10 художественных — в том числе сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна, новый сезон «Королевства» Ларса фон Триера, вестерн «Умереть за доллар» Уолтера Хилла, триллеры «Не волнуйся, солнышко» Оливии Уайлд и «Мастер-садовник» Пола Шрейдера.

79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября в Венеции. Подробности программы можно посмотреть здесь

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