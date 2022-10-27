Илья Найшуллер снимет фильм для Amazon с Идрисом Эльбой и Джоном Синой

О грядущем проекте Найшуллера, который носит рабочее название Heads of State («Главы государства»), пишет Deadline со ссылкой на собственные источники. Детали сюжета держатся в секрете, но фильм описывается как «Air Force One встречает Midnight Run» — речь идет о лентах «Самолет президента» 1997 года с Харрисоном Фордом и «Успеть до полуночи» 1988-го с Робертом де Ниро в главной роли.

Сценарий к фильму написали Джош Аппельбаум и Андре Немек. Идрис Эльба и Джон Сина, которые исполнят в нем главные роли, также выступили в качестве исполнительных продюсеров.

Предыдущий голливудский проект Ильи Найшуллера — фильм Universal «Никто» с рейтингом R — превратил актера Боба Оденкерка из «Лучше звоните Солу» в звезду жестоких боевиков. Лента вышла на первое место американского бокс-офиса в марте 2021 года и заработала почти 58 миллионов долларов в прокате по всему миру.

Напомним, ранее стало известно, что Найшуллер также выступит в качестве продюсера фильма «Кентавр», главную роль в котором исполнит актер Юра Борисов. В числе референсов для проекта — ленты «Таксист», «Драйв» и «Брат» Алексея Балабанова.