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Кино и сериалы

Феномен якутского кино и мастерская Сокурова: в «Севкабель Порту» пройдет лекция о кино 2010-х

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«Лекторий’порт» продолжает серию встреч, посвященную кинематографу.

Лекция «2010-е. Постимперский нарратив и другие голоса» — вторая встреча в рамках первого сезона «Лекторий’порта», посвященного кинематографу. 28 октября кинокритик и мастер курса киноведения СПбГИКиТ Никита Смирнов расскажет о том, как на фоне укрепления национального блокбастера возникают феномен якутского кино, мастерская Сокурова в Кабардино-Балкарской республике, а также самостийные региональные авторы — и как большой нарратив первого, предъявляющий массовому зрителю стройную систему ценностей, не бьется со вторым.

На следующий день, 29 октября, в лектории «Севкабель Порта» состоится разговор про анимацию перестройки и то, что было после — до 2000-го года. Вместе с киноведом, филологом и ведущей киноклубов Алей Мусиной участники увидят самые знаковые картины ярких режиссеров этого периода, обсудят общие тенденции, впишут данный период в общую историко-художественную канву и выяснят, в чем уникальность отечественной анимации как явления.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Напомним, ранее в «Севкабель Порту» открылась мемориальная экспозиция, посвященная Балабанову. Рассказываем, почему приписка «путешествие» в ее определении совсем не лишняя и как команде проекта удалось создать на основе фильмографии и биографии Алексея Октябриновича не агиографию или очередной миф, конвертируемый в цитаты из «Брата», а человекоразмерную историю про «режиссера, члена Европейской киноакадемии», который просто тонко чувствовал прошлое и настоящее своей страны. 

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