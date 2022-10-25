Хоакин Феникс и Руни Мара исполнят главные роли в новом фильме Павла Павликовского

Новый фильм Павликовского «Остров» — это история американской пары, разочаровавшейся в обществе 1930-х годов. Вдохновленный реальными событиями, написанный самим режиссером сценарий рассказывает о двух людях, которые обменивают цивилизацию на свой собственный необитаемый остров, где они намерены построить частный рай и, по сути, жить «вне сети».

Когда мимо проплывает яхта миллионера, тайные похождения двух влюбленных становятся публичной сенсацией, привлекая внимание европейской графини. Вместе со своими «странными любовниками» она намерена заявить свои права на остров, чтобы построить на нем роскошный отель и разрушить мирную утопию, которую пара создала для себя. В этот момент, согласно синопсису, выдержку из которого приводит Collider, начинается «психологическая война, когда соблазнение и ревность переходят в сексуальную неверность, предательство и, в конечном счете, убийство — в то же самое время сама природа оборачивается против этих незваных гостей острова».

«Павел Павликовский — один из величайших кинематографистов мира, работающих сегодня. Павел, рассказывающий эту историю о ревности, предательстве и убийстве в Райском саду — это именно то, что нам всем нужно, чтобы вернуть зрителей в кино», — говорит Глен Баснер, генеральный директор компании FilmNation Entertainment, которая займется дистрибуцией ленты.

«Остров» стал первым фильмом после исторической драмы 2018 года «Мария Магдалина», в котором Феникс и Мара сыграли вместе. Съемки ленты стартуют в 2023 году.

Напомним, ранее Павликовский должен был снять байопик об Эдуарде Лимонове. Права на экранизацию книги французского писателя и режиссера Эммануэль Каррер «Лимонов» Wildside приобрела еще шесть лет назад. К проекту сразу присоединился Павликовский, который адаптировал книгу под сценарий и должен был занять кресло режиссера, однако от последнего позже отказался. Вместо него над лентой работал Кирилл Серебренников.