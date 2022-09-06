По словам продюсера и генерального директора итальянской кинокомпании Wildside Марио Джанани, проект байопика об Эдуарде Лимонове — «длинная история». Права на экранизацию книги французского писателя и режиссера Эммануэль Каррер «Лимонов» Wildside приобрела еще шесть лет назад. К проекту сразу присоединился Павел Павликовский, который адаптировал книгу под сценарий и должен был занять кресло режиссера, однако от последнего позже отказался.

«Мы сохранили сценарий — фантастический сценарий, как всегда. Ему [Павликовскому] удалось сжать историю до 80 страниц, и это здорово. Искали альтернативу, русских режиссеров. Агент связал нас с Кириллом Серебренниковым, и это была фантастическая встреча. Мы спросили его, знает ли он характер Лимонова, и он вытащил картинку, на которой изображен 18-летним рядом с настоящим Лимоновым», — поделился Джанани в интервью Deadline.

По словам продюсера, работа над картиной «складывалась очень естественно, но не без сложностей». Главной локацией для съемок стала Москва, где создатели картины реконструировали Нью-Йорк. После 24 февраля команде пришлось искать новые локации — так съемки были перенесены в Ригу. После паузы длиной в несколько месяцев, в августе съемки были возобновлены. Работа над фильмом «Лимонов: Баллада об Эдичке» будет завершена в ближайшие дни.

«Мы очень гордимся. Мы считаем, что это очень своевременный проект. Он многое объясняет о том, как мы пришли к тому, что имеем сегодня. Лимонов — это семя всего [происходящего]. Он был одиноким человеком и неудачником. Как это часто бывает в жизни, неудачники воплощают в себе чрево большого сообщества. Несколько лет спустя [его письмо] стало очень четким предсказанием того, что происходит сейчас, но в то время мы этого не понимали», — отметил Джанани.

Главные роли в фильме «Лимонов: Баллада об Эдичке» исполнят Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы») и Виктория Мирошниченко («Дылда»). Премьера запланирована на 2023 год.