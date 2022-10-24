Новый фильм Семена Серзина «Похожий человек» по сценарию Дмитрия Данилова покажут в «Невидимом театре»

По сюжету нового полного метра Серзина, Саша Иванов — обычный человек, покончивший жизнь самоубийством: в хмурый день он выпал из окна многоэтажки. Детективу, который расследует это дело, приходится допрашивать соседей, сослуживцев, бывшую девушку и других людей, которые знали Иванова. К своему удивлению детектив обнаруживает, что каждый свидетель описывает Сашу как совершенно другого человека.

Главные роли в фильме «Похожий человек» по сценарию Дмитрия Данилова, с которым Серзин работал над своим дебютом в полном метре «Человек из Подольска», исполнили Ольга Лапшина, Максим Виторган, Алена Митюшкина, Юлия Башорина, Фрол, Иван Солнцев, Даша Степанова, Таисия Вилкова, Виктория Исакова, Любовь Толкалина и сам Серзин. Музыку к ленте написал композитор и участник трио OQJAV Дмитрий Шугайкин.

Премьера фильма состоялась на 44 Московском кинофестивале в августе 2022 года, также лента участвовала в XIX Международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» и кинофестивале «Восток&Запад» в Оренбурге.

В рамках предпремьерного показа, который пройдет в «Невидимом театре» на Кожевенной линии, 34 28 октября, состоится творческая встреча в актерами фильма. «Посмотрим кино и обсудим его вместе с вами!» — говорят в театре.

Фильм «Похожий человек» выйдет в российский прокат 3 ноября 2022 года.

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