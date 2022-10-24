Больше «легкомысленных» сцен и трагизм «Игры престолов»: каким будет второй сезон сериала «Дом дракона»?

По словам Кондала, сценаристы «Дома дракона» намеренно замедлили повествование в первом сезоне, чтобы зрители были заинтересованы в новых персонажах. «Мы доберемся до зрелища. Но [до того] вы должны понять сложности этих людей, прежде чем они будут брошены на войну. […] Второй сезон будет соответствовать ритмам, которые люди привыкли ожидать от «Игры престолов». Это будет заслужено, зрители почувствуют трагедии [персонажей], потому что мы вложили в них всю свою работу», — заявил он.

Отличием первого сезона «Дома дракона» стало то, что в нем практически не было показано сексуализированное насилие — неотъемлемая для «Игры престолов» часть сюжета. Как объяснил Кондал, авторы сериала специально «старались держаться подальше от всего, что казалось лишним во время рассказа истории».

«Поэтому изнасилование [принцем Эйгоном служанки] в восьмой серии не дает покоя зрителям, ведь вместо самого события они видят, как это переживает молодая женщина. Изнасилование мы можем представить, опираясь на его последствия. Мы уже видели изнасилования по телевизору и раньше. Вам не нужно видеть сам акт», — отметил шоураннер «Дома дракона».

В следующем сезоне зрителей будут ждать более «легкомысленные» моменты. Сценаристы, по словам Кондала, найдут способы, как встроить их в драму.

«Это сложный сериал, потому что мы живем в мире, где люди разрываются между несколькими экранами и каналами, и мы требуем, чтобы вы уделяли внимание сумасшедшему смещению временной шкалы и «переделке» актеров», — поделился он. Отдельно Кондалл высказался о Мэтте Смите, исполнившем в «Доме дракона» роль Деймона Таргариена, назвав актера «очень забавным». «Если и есть один персонаж, которому все равно, то это Деймон», — резюмировал шоураннер.

Как и оригинал, «Дом дракона» основан на книге Джорджа Мартина: экранизировали роман «Пламя и кровь», в котором речь идет о событиях, происходивших примерно за 200 лет до описываемых в «Игре престолов». За власть борются внутри дома Таргариен. Король Визерис хочет, чтобы на Железный трон после него села его дочь Рейнира, которую он и объявляет преемницей. Вот только часть подданых против торжества феминизма и поддерживает салическую форму наследования, при которой женщины исключаютс). Начинается кровавая битва за престол, сопровождаемая гражданской войной под названием «Танец Драконов».

Премьера сериала состоялась 21 августа в США на HBO и 22 августа в России — в «Амедиатеке». Первый сезон насчитывал 10 серий.