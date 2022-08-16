Что известно про сериал «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов»?

Долгожданный приквел «Игры престолов» «Дом Дракона» выходит уже 21 августа в США на HBO и 22 августа в России — в «Амедиатеке». Рассказываем, что известно про проект на этот момент: кто в нем играет, о чем он будет, а также как к сериалу относятся фанаты оригинала.
Эмма Д’Арси и Мэтт Смит
О чем будет «Дом Дракона»?
Как и оригинал, приквел, он же спин-офф, основан на книге Джорджа Р.Р. Мартина. Экранизируют роман «Пламя и кровь», в котором речь идет о событиях, происходивших примерно за 200 лет до описываемых в «Игре престолов». (Кстати, в России он тоже выходил в издательстве «АСТ» в 2018 году.)
Диспозиция такова: за власть тут борются внутри дома Таргариен. Король Визерис хочет, чтобы на Железный трон после него села его дочь Рейнира, которую он и объявляет преемницей. Вот только часть подданых против торжества феминизма и поддерживает салическую форму наследования (при которой женщины исключаются). Начинается кровавая битва за престол, сопровождаемая гражданской войной под названием «Танец Драконов».
Визуально книжную адаптацию чуть пересмотрят — ради зрелищности. К этому отчасти располагает и сама литературная основа. Роман «Пламя и кровь» стилизован под историческую хронику, якобы восстановленную две сотни лет спустя мейстером Гильдейном, который изучал труды своих предшественников. Поэтому там изложены разные версии одних и тех же событий.
Оливия Кук и Рис Иванс
Кто делает сериал «Дом Дракона»?
Шоураннерами «Дома Драконов» стали Райан Кондал и Мигель Сапочник (он был постановщиком знаменитого эпизода «Битва бастардов» и получил за это «Эмми»). Сапочник также снял первую серию приквела под названием «Наследники Дракона». Всего в первом сезоне 10 эпизодов. Среди других режиссеров проекта — Клер Килнер («Пенниуорт», «Сквозь снег»), Гита Патель («Долина соблазна», «Великая») и Грег Яйтанс («Остаться в живых», «Доктор Хаус», «Побег»).
Одним из продюсеров числится и сам писатель Джордж Р.Р. Мартин. Это роднит «Дом» с недавним «Песочным человеком», в котором автор комикса Нил Гейман оказался и среди продюсеров шоу. Музыку написал Рамин Джавади, автор привязчивой основной темы из «Игры престолов». Костюмы создала Яни Темиме, ответственная за образы персонажей поттерианы и бондианы (времен Крэйга). Художник-постановщик проекта — Джим Клэй («Дитя человеческое»).
Разработка проекта велась с 2019 года, а в июле 2020-м уже провели первый актерский кастинг. Съемки стартовали с апреля 2021-го и прошли, в основном, в Великобритании — преимущественно в живописном и скалистом Корнуолле. Среди других локаций также Испания, Португалия и Калифорния. Павильонные съемки виртуальных сцен также велись на студии Warner Bros. в Ливсдене.
Эмма Д’Арси
Кто играет в «Доме Дракона»?
Короля Вестероса Визериса Таргариена в сериале играет Пэдди Консидайн из «Острых козырьков». Его дочь от первого брака Рейниру — две актрисы. В юности это Милли Олкок из «Пианино», во взрослом возрасте — Эмма Д’Арси («Искатели правды»), удивительно похожая с белым цветом волос на российскую актрису Алену Михайлову.
Две актрисы и исполняют в разных возрастах и Алисенту Хайтауэру — дочь правой руки короля и вторую жену Визериса. Это Эмили Кэри («Tomb Raider: Лара Крофт») и Оливия Кук («Мотель Бейтс»). Дядей Рейниры стал Мэтт Смит из «Доктора Кто». Также в касте — Рис Иванс, Стив Туссэн, Том Глинн-Карни («Дюнкерк»), Юэн Митчелл («Высшее общество») и многие другие.
Стив Туссэн в роли Корлиса Велариона
Что думают фанаты «Игры престолов»?
Скорее всего, первый сезон не останется и единственным. Об этом в интервью Entertainment Weekly рассказывал Мигель Сапочник. Судя по отзывам в интернете, фанаты «Игры престолов» ждут проект настороженно. До сих пор не все отошли из-за финала оригинала, который многие сочли неудачным. Но HBO выждали стратегические три года, чтобы основные страсти все же улеглись. В любом случае без высокого рейтинга проект точно не останется — хотя бы из любопытства его явно посмотрят все, кто переживал за судьбу Железного трона.
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