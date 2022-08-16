Что известно про сериал «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов»?

О чем будет «Дом Дракона»?

Как и оригинал, приквел, он же спин-офф, основан на книге Джорджа Р.Р. Мартина. Экранизируют роман «Пламя и кровь», в котором речь идет о событиях, происходивших примерно за 200 лет до описываемых в «Игре престолов». (Кстати, в России он тоже выходил в издательстве «АСТ» в 2018 году.)

Диспозиция такова: за власть тут борются внутри дома Таргариен. Король Визерис хочет, чтобы на Железный трон после него села его дочь Рейнира, которую он и объявляет преемницей. Вот только часть подданых против торжества феминизма и поддерживает салическую форму наследования (при которой женщины исключаются). Начинается кровавая битва за престол, сопровождаемая гражданской войной под названием «Танец Драконов».

Визуально книжную адаптацию чуть пересмотрят — ради зрелищности. К этому отчасти располагает и сама литературная основа. Роман «Пламя и кровь» стилизован под историческую хронику, якобы восстановленную две сотни лет спустя мейстером Гильдейном, который изучал труды своих предшественников. Поэтому там изложены разные версии одних и тех же событий.