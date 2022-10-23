Съемки фильма о жизни Шостаковича начнутся в следующем году

Начало съемок фильма «ДД/Шостакович» Алексея Учителя о советском композиторе и пианисте намечается весной - летом 2023 года. Об этом режиссер рассказал ТАСС. «Я надеюсь, что весной или летом начну проект, который уже два года готовлю, о Шостаковиче. Первое финансирование уже получено», – заявил он.

Имена исполнителей главных ролей пока остаются тайной. По словам режиссера, подбор актеров еще не завершен. В прошлом месяце будущая картина вошла в число 15 национальных фильмов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку Фонда кино. На сегодняшний фильм планируется выпустить в 2025 году — «но если он вдруг будет готов раньше, то, я думаю, ничего ему не помешает выйти [в прокат], когда он будет готов», заявлял сын кинодела Илья Учитель.

Ранее Алексей Учитель изменил сценарий своего нового фильма о Шостаковиче. Он заявлял, что «это будет не совсем байопик, это будет скорее история создания Седьмой симфонии знаменитой, потому что известно, что она писалась не во время войны». В итоге картина покажет XX век с точки зрения Шостаковича, также в ней найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу.