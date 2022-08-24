Алексей Учитель изменил сценарий своего нового фильма о Шостаковиче. В центре сюжета — не только «Ленинградская» симфония

По словам сына режиссера Ильи Учителя, которые приводит ТАСС, на сегодняшний фильм планируется выпустить в 2025 году — «но если он вдруг будет готов раньше, то, я думаю, ничего ему не помешает выйти [в прокат], когда он будет готов». Съемки должны стартовать в 2022 году и пройти не только в России, но и других локациях — в том числе в Нью-Йорке.

«Фильм будет разбит на два съемочных блока, один будет огромный зимний и, так сказать, весенний. […] Плюс параллельно будет и монтажно-тонировочный период уже начинаться даже во время съемок, потому что в фильме есть и другие страны, все это требует подготовки», — рассказал сын режиссера.

В 2019 году, когда Алексей Учитель впервые рассказал о планах на новый кинопроект, сценаристом грядущей ленты выступал британец Роланд Уолтерс — лауреат премии для молодых сценаристов BAFTA Rocliffe New Writing. Финальную версию сценария написал Александр Терехов — ранее он работал с Учителем над фильмом «Матильда», а также вместе с Кантемиром Балаговым написал сценарий к «Дылде».

Изменилась и главная тема фильма. Ранее режиссер заявлял, что «это будет не совсем байопик, это будет скорее история создания Седьмой симфонии знаменитой, потому что известно, что она писалась не во время войны». Теперь же картина покажет XX век с точки зрения Шостаковича, также в ней найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу.

Имена актеров, заявленных в фильме, пока не называются — создатели не исключают, что Шостаковича в разные промежутки времени в картине могут сыграть несколько артистов. «Идет очень большой кастинг, поскольку фильм охватывает очень большой жизненный промежуток главного героя и страны, поэтому, возможно, это будут несколько актеров», — резюмировал сын режиссера.

Музыкальным руководителем фильма «ДД/Шостакович/» выступит художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Дирижировать на съемках оперных сцен будет дирижер московского театра «Геликон-опера» Филипп Селиванов.