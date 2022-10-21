От «Периферийных устройств» до трагикомедии с Хоуком и Макгрегором: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Алиса не может ждать», премьера (Start)

Режиссер и сценаристка Наталия Мещанинова («Красные браслеты», «Пингвины моей мамы»), как никто, умеет нежно и трогательно показывать внутренний мир подростков. На этот раз ее героиня — 15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко). Девочка узнает, что скоро ослепнет, хотя мама (Анна Михалкова) не говорит ей правды. Алиса решается на бунт: бросает школу, начинает учить китайский, а еще хочет продать свою девственность. Сериал стал лучшим на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», а Елизавета Ищенко получила приз как «героиня смотра» (то есть лучшая актриса). Нашу рецензию читайте здесь.

С 20 октября, Start