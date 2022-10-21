От «Периферийных устройств» до трагикомедии с Хоуком и Макгрегором: Что смотреть дома на этой неделе

Экранизация сай-фай-романа лидера киберпанка Уильяма Гибсона с Хлоей Грейс Морец «Периферийные устройства», комедия про съемки порно с Еленой Лядовой и Максимом Лагашкиным «Неличная жизнь», драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» и картина с блестящим дуэтом из Итана Хоука и Юэна Макгрегора «Рэймонд и Рэй» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Темные очки» / Occhiali neri
81-летний мастер джалло Дарио Ардженто вновь пугает кроваво-красным эстетским триллером (и с его дочерью Азией Ардженто в одной из ролей). Маньяк убивает красивых девушек Рима, занимающихся эскортом. Одной из них, Диане (Иления Пасторелли), удается сбежать, но она попадает в автомобильную аварию, в которой теряет зрение. Ослепшая девушка уверена, что серийный убийца продолжает ее преследовать. Теперь фильм появился и на онлайн-платформах.
Уже вышел, Kion, Wink
Сериал «Неличная жизнь», премьера (ТНТ)
Драмеди про домашнее порно и вебкам на фоне ковров на стене в провинциальной хрущевке с Еленой Лядовой и Максимом Лагашкиным. Задолжавшая бандиту 50 миллионов рублей за утопленный в реке «Майбах» семья ищет способы, как быстро заработать астрономическую для них сумму. В касте сериала также Алексей Серебряков, Антон Филипенко, Таисия Вилкова и Любовь Толкалина. Сочинили историю сценаристы «Жуков» Максим Пешков и Сергей Нотариус.
С 17 октября, ТНТ, Premier
Сериал «Клятва: часть 2» / The Vow, Part Two, 2 сезон (HBO)
Напомним, в центре документального сериала номинантов «Оскара» Карима Амера и Джехен Нужейм — расследование-разоблачение сетевой компании NXIVM («Нексиам»). Вместо тренингов личностного роста женщин в ней превращали в рабынь и клеймили (буквально). В продолжении расскажут, кто из героев избежал правосудия, а кто понес наказание.
С 18 октября, HBO, «Амедиатека»
Фильм «Вышка» / Fall
Головокружительный (буквально) триллер об экстремальной высоте. Муж Бекки Дэн погиб, сорвавшись со скалы. Ее подруга Хантер предлагается бороться с горем специфичным способом: покорить в память о супруге телерадиомачту B67, находящуюся в пустыне, и развеять там его прах. Но восхождение пойдет не так, как они планировали.
С 18 октября, «Кинопоиск», Okko, Premier, «Иви»
Сериал «Документалистика сегодня!» / Documentary Now!, 4 сезон (IFC)
Продолжение хулиганского шоу, пародирующего самые известные документальные картины в истории кино. На этот раз шутить будут про работы Вернера Херцога, Аньес Варды и фильм «Сентябрьский номер» о журнале Vogue. В новом сезоне снялись Кейт Бланшетт, Александр Скарсгард, Джон Малейни, Николас Браун и Джэми Деметриу.
С 19 октября, IFC
Сериал «Американская история ужасов» / American Horror Story, 11 сезон (FX)
Очередной сезон синефильского хоррор-проекта неугомонного шоураннера Райана Мерфи. Он уже пугал маньяками, ведьмами, призраками, инопланетянами и даже карательной психиатрией. Название новой части — «Нью-Йорк» (NYC). Здесь и стартует основное действие. Речь идет о неоновых 1980-х, клубах, неуловимом убийце и полицейском, скрывающем от коллег истинного себя (его играет новичок «Истории ужасов» британец Рассел Тови из «Шерлока» и «Быть человеком»).
С 19 октября, FX, Hulu
Сериал «Алиса не может ждать», премьера (Start)
Режиссер и сценаристка Наталия Мещанинова («Красные браслеты», «Пингвины моей мамы»), как никто, умеет нежно и трогательно показывать внутренний мир подростков. На этот раз ее героиня — 15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко). Девочка узнает, что скоро ослепнет, хотя мама (Анна Михалкова) не говорит ей правды. Алиса решается на бунт: бросает школу, начинает учить китайский, а еще хочет продать свою девственность. Сериал стал лучшим на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», а Елизавета Ищенко получила приз как «героиня смотра» (то есть лучшая актриса). Нашу рецензию читайте здесь.
С 20 октября, Start
Сериал «Кунгур», премьера (Okko)
Детективный сериал Сергея Попова («Мосгаз. Западня») — очередная вариация на тему больших тайн маленького городка. Отсидевший по ложному обвинению Егор (Евгений Морозов) возвращается на родину. Он пытается найти настоящего убийцу, превращая невольно жизнь всех окружающих в хаос. В касте сериала также Евгений Харитонов, Иван Стебунов, Виктор Сухоруков и Анна Котова-Дерябина.
C 20 октября, Okko
Фильм «Лена и справедливость»
Харизматичной продавщице Лене (Анна Уколова) надоедает все время вызволять из полиции своего гражданского мужа Максуда (Парвиз Пулоди). У того нет паспорта, поэтому он регулярно попадает в поле зрения правоохранителей, а еще не может жениться на Лене. Она решается бороться за справедливость. Сняла комедию Екатерина Вещева («Человек неунывающий») .
С 20 октября, «Кинопоиск», Premier, Wink
Сериал «Периферийные устройства» / The Peripheral, премьера (Amazon)
«Периферийные устройства» — экранизация сай-фай-романа Уильяма Гибсона. Создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и его жена Лиза Джой разработали проект для Amazon, Скотт Б. Смит («Простой план») написал сценарий, а Винченцо Натали («Куб», «Химера») его снял. Главная героиня Флинн (Хлоя Грейс Морец) работает в 3D-типографии и играет в VR-игры. Однажды она тестирует видеоигру про Лондон XXI века и понимает, что события из нее начинают происходить и в реальности.
С 21 октября, Amazon Prime Video
Фильм «Рэймонд и Рэй» / Raymond & Ray
Драмеди с идеальным актерским дуэтом из Итана Хоука и Юэна Макгрегора. По завещанию покойного отца могилу ему сводные братья Рэймонд и Рэй должны выкопать вместе. Выполняя его последнюю волю, они анализируют свою жизни, отношения с деспотичным папой и друг другом. Режиссером фильма стал Родриго Гарсии («Четыре хороших дня»), а среди продюсеров ленты — Альфонсо Куарон.
С 21 октября, Apple TV+
Сериал «Вкус к жизни» / From Scratch, премьера (Netflix)
Актриса Зои Салдана не только сыграла главную роль в драматическом сериале, но и спродюсировала его вместе с Риз Уизерспун. Американка во время учебы в Европе встречает сицилийца. Они женятся, у них рождается ребенок, но идиллия заканчивается, когда супруг умирает. Женщина пытается справиться с горем и вновь научиться радоваться. Проект основан на мемуарах актрисы Темби Лок.
С 21 октября, Netflix
Сериал «Секреты семейной жизни», 2 сезона (Kion)
Продолжение черной комедии о том, как семейная пара маркетологов (Алена Михайлова и Петр Скворцов) оказываются прирожденными убийцами. Предыдущий сезон закончился на том, что следователь Роман (Федор Михайлов) предложил Полине и Никите превратиться в «санитайзеров» — избавляться от блогеров, которые всех раздражают. А если они не согласятся, их ждет тюремный срок. Во втором сезон протагонисты вновь окажутся на грани развода и нервного срыва, пытаясь избежать шантажа, а к касту присоединятся Риналь Мухаметов и Регина Тодоренко.
С 21 октября, Kion
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