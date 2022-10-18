О смерти и рождении отечественного кинематографа 90-х расскажут в лектории «Севкабель Порта»

В рамках лекции расскажут о том, как советская киноиндустрия пережила крах государственной системы в 1991-м и что имеют в виду историки кино, говоря о «перестроечном кинематографе», почему кино оставалось «перестроечным» — даже когда перестройка уже завершилась, а также о том, с чего началось восстановление отечественного кино.

«Все, что вы хотели знать о кино девяностых, но боялись спросить — от «Мордашки» до «Брата». Переворот в «Госкино», перебои с кинопленкой, рождение Кинотавра, трагедии Ленфильма, вожделенная «независимость», непреходящая перестройка, восхождение СТВ, дебюты Юфита и Балабанова — все тут», — говорят в команде лектория.

Лекция «Как сломалось советское кино? Смерть и рождение отечественного кинематографа в 1990-х» пройдет 21 октября в в рамках нового образовательного проекта «лекторий’порт» в «Севкабель Порту». Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.

Напомним, ранее в «Севкабель Порту» открылась мемориальная экспозиция, посвященная Балабанову. Рассказываем, почему приписка «путешествие» в ее определении совсем не лишняя и как команде проекта удалось создать на основе фильмографии и биографии Алексея Октябриновича не агиографию или очередной миф, конвертируемый в цитаты из «Брата», а человекоразмерную историю про «режиссера, члена Европейской киноакадемии», который просто тонко чувствовал прошлое и настоящее своей страны.

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